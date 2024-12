Nürnberg (ots) -Der Lebensmittel-Discounter NORMA hat sich auf einen nachhaltigen Weg gemacht und bekommt dafür von unabhängigen Expertinnen und Experten regelmäßig großes Lob: So auch im Dezember bei der Re-Validierung durch GREEN BRANDS Germany. Bei der Übergabe der Urkunde am Unternehmenssitz in Fürth machten sowohl das Organisationsteam von GREEN BRANDS als auch die Verantwortlichen von NORMA deutlich, welche zentrale Rolle die Nachhaltigkeit künftig für die Gesellschaft spielt. Mit der nunmehr zweiten Re-Validierung der Unternehmenszentrale für die Jahre 2025 und 2026 befindet sich NORMA seit dem Jahr 2021 durchgehend im ausgewählten Kreis der GREEN BRANDS und bekommt damit eine starke Bestätigung für die langfristige Strategie in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. "NORMA ist bereits vor Jahren den Beweis angetreten, dass sich Discount und nachhaltiges Handeln nicht ausschließen. Für uns geht es dabei darum, nicht nur unsere eigenen Hausaufgaben zu machen, sondern auch als Vorbild in unserer Branche voranzugehen. Wir sind stolz darauf, wenn diese Leistung wahrgenommen und wertgeschätzt wird", so Wolfgang Stütz, Mitglied der Geschäftsleitung bei NORMA, bei der Urkundenübergabe an der NORMA-Zentrale in Fürth.Vorreiter im Discount-SegmentDer Titel GREEN BRAND Germany geht seit 2012 an Marken und Unternehmen, die auf das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz sowie gesunden Lebensstil reagieren und besonders ökologisch sind. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben bzw. revalidiert. Im Jahr 2021 gelang es NORMA mit der Unternehmenszentrale als erster Discounter überhaupt, den Validierungsprozess zu bestehen. Diese Vorreiterrolle will das Unternehmen beibehalten und arbeitet seither intensiv daran, sich in allen Bereichen der ökologischen, ökonomischen und nachhaltigen Dimension weiterzuentwickeln.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5938595