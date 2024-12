Mainz (ots) -Eltern sein ist nicht für jeden das Ziel im Leben. Immer mehr junge Menschen wollen per Sterilisation verhindern, dass sie versehentlich Mutter oder Vater werden. "37°Leben" hat stellvertretend mit Linda (29) und Paul (33) über diese zielgerichtete Entscheidung, die das Leben prägen wird, gesprochen und sie auf dem Weg dorthin begleitet. Zu sehen ist der Film ab Freitag, 3. Januar 2025, in der ZDFmediathek und am Sonntag, 5. Januar 2025, 9.03 Uhr, im ZDF.Obwohl Linda (29) immer davon geträumt hat, mehrere Kinder zu bekommen, spürt sie seit einiger Zeit, dass sie sich nicht als Mutter sieht. Die Verantwortung, der Stress und die fehlende Zeit für sich - all dem fühlt sich die Fotografin nicht gewachsen. Sie beschließt, sich sterilisieren zu lassen, obwohl ihre Gynäkologin den Eingriff ablehnt.Auch Paul (33) ist fest entschlossen, kein Vater sein zu wollen. Er braucht genug Energie und Freiraum, um sich persönlich entfalten zu können. Mit der Vasektomie möchte er dem Risiko, ungewollt oder überraschend Verantwortung für ein Kind übernehmen zu müssen, einen Riegel vorschieben. Obwohl der Eingriff reversibel ist, ist eine spätere Zeugungsfähigkeit nicht garantiert. Für Paul kein Grund, seine Meinung zu überdenken - er will eine Lebensentscheidung treffen.Linda und Paul bereiten sich auf den großen Tag vor. Wie werden sie ihren Eingriff überstehen? Kommen ihnen kurz vor der OP doch noch Zweifel?Die Reportage wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°Leben" erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37gradleben) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie die "37°Leben"-Reportage als Download (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-ich-will-keine-kinder) (nach Log-in).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5938603