Die HelloFresh-Aktie befindet sich weiter im Aufwärtstrend, und dazu gibt es für Anleger noch positive Nachrichten vom Unternehmen. Doch wie weit kann der Höhensturm bei dem MDAX-Konzern jetzt noch gehen? HelloFresh kündigt Aktienrückkauf an Zuletzt stand die HelloFresh-Aktie an der Börse und in den Medien etwas unter Druck. Der Vorwurf von Kinderarbeit in einer Fabrik in den USA hatte das Unternehmen getroffen, obwohl die eigentliche Verantwortliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...