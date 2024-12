DJ MARKT USA/Gewinnmitnahmen zum Wochenausklang erwartet

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Freitagshandel kleine Verluste ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich alle etwa 0,4 Prozent im Minus. Händler rechnen mit geringen Umsätzen, weil viele Marktteilnehmer noch in der Weihnachtspause sein dürften. Die Nachrichtenlage ist dünn. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmenstermine auf der Agenda.

Bremsend dürften die erneut steigenden Anleiherenditen wirken. Am Markt dominiert die Erwartung, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen langsamer senken wird. Neue Nahrung hatte diese Annahme am Donnerstag von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erhalten. Diese waren in der Vorwoche weniger stark gestiegen als erwartet, was von einer unverändert guten Beschäftigungslage zeugt.

Der Dollar behauptet sich auf seinem erhöhten Niveau; der Dollarindex tendiert kaum verändert. Der Euro gibt zum Dollar leicht nach, belastet vom ausufernden französischen Haushaltsdefizit, das nach Einschätzung von Swissquote auch die neue Regierung nicht in den Griff bekommen dürfte.

Etwas fester zeigen sich die Ölpreise. Die Akteure am Ölmarkt spekulierten auf weitere Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung und eine in der Folge anziehende chinesische Ölnachfrage, heißt es aus dem Handel.

December 27, 2024 05:41 ET (10:41 GMT)

