PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag nach den Weihnachtsfeiertagen bei ruhigem Geschäft zugelegt. Damit erholten sie sich weiter von den Abgaben nach den enttäuschenden Aussagen der US-Notenbank in der Vorwoche. Der EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,63 Prozent auf 4.888,32 Punkte an. Der Schweizer SMI gewann mit 0,55 Prozent auf 11.551,70 Punkte ähnlich stark, während der britische FTSE 100 auf der Stelle trat.

Die leichten Gewinne am Ende eines starken Börsenjahres können indes nicht über die Bedenken der Marktteilnehmer hinwegtäuschen. "Sorgen bereiten den Investoren weiterhin die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Die Entwicklung spiegelt ganz klar die Erwartung des Marktes wider, dass die Geldpolitik auch mit dem Blick ins Weiße Haus, in das Donald Trump in gut drei Wochen einziehen wird, im kommenden Jahr wieder etwas auf die Bremse treten wird, was eine weitere Lockerung angeht."

Auch abseits der Geldpolitik schaut man mit gemischten Gefühlen auf die USA. "Mit Blickrichtung auf das kommende Handelsjahr 2025 rücken die potentiellen US-Strafzölle verstärkt in die Wahrnehmung der Investoren", so Marktexperte Andreas Lipkow.

Bei den einzelnen Sektoren hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Technologiewerte erholten sich vom Rücksetzer in der Vorwoche. Finanzdienstleister verzeichneten ebenfalls Gewinne. Hier stiegen Aktien der UBS um 1,7 Prozent. RBC hatte im Rahmen einer Branchenstudie das Kursziel für UBS auf 36 von 32 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

Unter den kleineren Werten stiegen DocMorris um 3,8 Prozent. Nach der Kurshalbierung seit den Novemberhochs war dies aber nicht viel - zumal die Aktie nur noch rund ein Fünftel dessen wert ist, was für sie zum Jahreshoch bezahlt wurde./mf/stk

EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545, CH0042615283, CH0244767585