© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk

Torsten Sløk, Chefökonom bei Apollo Global Management, sieht für die kommenden Jahre zahlreiche Risiken für die globalen Märkte. Eine Rezession in den Vereinigten Staaten gehört jedoch nicht dazu.Sløk schätzt die Wahrscheinlichkeit eines wirtschaftlichen Abschwungs in den USA auf null Prozent. Das Risiko einer schweren Haushaltskrise bewertet er mit zehn Prozent. Er geht davon aus, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bis Mitte 2025 eine Marke von über fünf Prozent erreichen könnte. Er bezifferte die Wahrscheinlichkeit dafür auf 40 Prozent. Ein solcher Anstieg hätte weitreichende Folgen, da die Zinsen für Hypotheken, Kreditkarten und andere Verbraucherkredite eng an diesen …