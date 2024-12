DJ PTA-News: Advanced Bitcoin Technologies AG: Wechsel im Aufsichtsrat

Frankfurt am Main (pta/27.12.2024/12:03) - Advanced Bitcoin Technologies AG: Wechsel im Aufsichtsrat

Frankfurt am Main, 27. Dezember 2024 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) hat per 23. Dezember 2024 einen Aufsichtsratswechsel vollzogen. Herr Kestutis Gardziulis hat im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied niedergelegt und wird der ABT weiterhin unterstützend verbunden bleiben. Herr Dr. Siegfried Herzog, der bereits auf der ordentlichen Hauptversammlung am 22. August 2023 von den Aktionären der Gesellschaft als designiertes Aufsichtsratsersatzmitglied gewählt wurde, ist planmäßig in den ABT-Aufsichtsrat aufgerückt. Zusammen mit Herrn Dr. Thomas Feldkircher, Aufsichtsratsvorsitzender und Herrn Liutauras Varanavicius, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, bildet er fortan den neuen Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Dr. Siegfried Herzog ( https://www.linkedin.com/in/siegfried-herzog-b380368b ) ist promovierter Jurist und Unternehmer im Fürstentum Liechtenstein. Er hat sich auf die Bereiche Datenschutzrecht, Compliance und Digitalisierung in der Finanzbranche spezialisiert. Bevor er sich 2019 selbstständig machte, arbeitete er als juristischer Mitarbeiter bei einer liechtensteinischen Finanzgruppe, in der er seine Expertise im Treuhandsektor und dem damit einhergehenden Regulierungswesen sowie den fortschreitenden Digitalisierungsanforderungen erarbeitet und ausgebaut hat. Seit 2019 unterstützt Dr. Siegfried Herzog mit der CLL Compliance Labs AG ( https://www.cll.li ) diverse in- und ausländische Finanzintermediäre in den Bereichen Regulierung, Compliance, Datenschutzrecht und Digitalisierung. Ein spezieller Fokus gilt dabei Crypto Asset Service Providern (CASP) und neuen vertrauenswürdigen Technologien. Dr. Siegfried Herzog hat sich auch als Referent etabliert und hält unter anderem Gastvorträge an der Universität Liechtenstein zu Regulierungsentwicklungen und Compliance-Prozessen im Bereich der Neuen Technologien.

