DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne leicht aus

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Freitagmittag leicht aus. Wie erwartet, verläuft das Geschäft in extrem ruhigen Bahnen bei dünnen Umsätzen. Am vorletzten Handelstag des Jahres geben hauptsächlich die Risikomanager den Ton an. Die Portfolios der Anleger sollen ohne Blessuren über das Jahresende kommen. "Die Bücher der professionellen Marktteilnehmer sind geschlossen, während sich Privatanleger zwischen den Jahren auch eher weniger an der Börse engagieren dürften", so Robomarkets.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 19.927 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,6 Prozent auf 4.886 Punkte. Am Devisenmarkt rückt der Euro leicht auf 1,0430 Dollar vor, etwas stützend wirken die steigenden Renditen an den Anleihemärkten.

Wirtschaftsdaten gab es am Morgen aus Asien, so die Verbraucherpreise aus Japan und die Industriegewinne aus China. Vor allem für China untermauern die Daten das Bild der Abschwächung der heimischen Wirtschaft. Gegenüber dem Vorjahr brachen die Gewinne im November um 7,3 Prozent ein, was allerdings eine Verlangsamung des Tempos bedeutet. Die Börsen dürften das nicht negativ sehen, denn solche Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit für aktivere Wirtschaftsstimuli.

Delivery Hero bekommt keine Freigabe aus Taiwan

Bei den Unternehmen ist die Nachrichtenlage wie erwartet dünn. Unter Druck stehen Delivery Hero mit 5,1 Prozent Minus. Der Lieferdienst hatte an Weihnachten gemeldet, dass die taiwanische Wettbewerbsbehörde TFTC keine Freigabe für den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Uber Technologies gegeben hat. Die weiteren Schritte sind jetzt offen.

Die Rückkehr von Fresenius Medical Care in den DAX treibt die Aktien um 0,4 Prozent nach oben. Sie ersetzen Covestro (-1,2%), die wegen der Übernahme durch Adnoc aus dem Index genommen wurden.

Autoaktien sind etwas gesucht mit europaweiten Aufschlägen von 0,9 Prozent. So legen Porsche Holding 2,4 Prozent und VW um 1,5 Prozent zu, für BMW geht es 1,3 Prozent nach oben und Mercedes gewinnen 1,2 Prozent. Hier dürften Anleger schon auf ein besseres Jahr 2025 blicken.

Steigende Renditen stützen Bankentitel

Mit Aufschlägen von 0,8 Prozent liegt auch der Bankensektor gut im Markt. Hier stützen die steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Deutsche Bank gewinnen 1,1 Prozent, BNP 1,8 Prozent oder Unicredit 1,6 Prozent.

Im Gesundheitssektor erholen sich Novo Nordisk und Bavarian Nordic von der Volatilität der vergangenen Tage und legen bis zu 3,7 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.885,89 +0,6% 28,03 +8,1% Stoxx-50 4.289,60 +0,4% 15,45 +4,8% DAX 19.927,17 +0,4% 78,40 +19,0% MDAX 25.716,57 +0,0% 11,32 -5,2% TecDAX 3.443,49 +0,5% 15,76 +3,2% SDAX 13.701,55 +1,0% 135,67 -1,9% FTSE 8.139,20 +0,0% 2,21 +4,8% CAC 7.326,73 +0,6% 44,04 -2,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,40 +0,08 -0,18 US-Zehnjahresrendite 4,61 +0,04 +0,73 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0439 +0,1% 1,0411 1,0394 -5,5% EUR/JPY 164,57 -0,0% 164,16 163,27 +5,8% EUR/CHF 0,9396 +0,3% 0,9366 0,9352 +1,3% EUR/GBP 0,8316 -0,1% 0,8313 0,8302 -4,1% USD/JPY 157,64 -0,2% 157,70 157,14 +11,9% GBP/USD 1,2553 +0,2% 1,2524 1,2520 -1,3% USD/CNH (Offshore) 7,3056 +0,0% 7,3022 7,3091 +2,6% Bitcoin BTC/USD 96.841,15 +1,2% 96.314,10 93.156,40 +122,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,15 69,62 +0,8% +0,53 +0,8% Brent/ICE 73,85 73,26 +0,8% +0,59 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,125 46,19 +2,0% +0,94 +20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.628,74 2.633,35 -0,2% -4,51 +27,5% Silber (Spot) 29,69 29,85 -0,5% -0,16 +24,9% Platin (Spot) 942,45 939,25 +0,3% +3,20 -5,0% Kupfer-Future 4,09 4,11 -0,3% -0,01 +3,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

