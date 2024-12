Weil das Geld ausging, meldete der Entwickler von Flugtaxis im Oktober Insolvenz an. In einem überraschenden Deal hat das Unternehmen in letzter Sekunde nun doch noch einen Investor gefunden. Die Papiere des Unternehmens schießen in der Folge rasant in die Höhe. In der Nähe von München entwickelt Lilium ein senkrecht startendes und landendes Flugzeug. Seit der Gründung 2015 verschlang die Entwicklung rund 1,5 Milliarden Euro. Ein für 2024 geplanter bemannter Testflug wurde verschoben. Zuletzt sah ...

Den vollständigen Artikel lesen ...