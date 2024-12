Erfurt (ots) -Zur Vierschanzentournee 2024/25 haben KiKA und ARD-Sportschau ein ganz besonderes Angebot zusammengestellt: Neben den aktuellen Zusammenfassungen der Wettkampftage ab 28. Dezember 2024 auf kika.de und im KiKA-Player, können Kinder bei einer Mitmach-Aktion einen Platz in der Kommentatoren-Kabine bei der Qualifikation vom Weltcup-Skispringen gewinnen.Los geht's am 28. Dezember 2024 mit dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Dieses und alle weiteren Springen werden in Zusammenfassungen auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung gestellt.Vom 31. Dezember 2024 bis zum 10. Januar 2025 ruft KiKA alle Wintersportfans dazu auf, Skisprünge selbst zu kommentieren und an sportschau@kika.de zu schicken. Unter allen Einsendungen erhält ein Kind die Chance, bei der Qualifikation vom Weltcup-Skispringen in Willingen am 2. Februar 2025 im Stream der ARD-Sportschau an der Seite von Sven Hannawald zu kommentieren. Weitere Informationen zur Aktion gibt's auf kika.de/sportschau.Informatives rund um den Wintersport erfahren alle Interessierten in Dokumentationen und Reportagen: Auf kika.de und im KiKA-Player stehen kuratierte Filme von "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) und "stark! - jetzt erzähle ich" (ZDF) sowie ausgewählte Checker-Reportagen (BR) zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de .Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5938943