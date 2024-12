Die Bayer-Aktie steht am Scheideweg: Nach einem katastrophalen Jahr 2024 mit massiven Kursverlusten mehren sich Spekulationen über einen möglichen Turnaround im kommenden Jahr. Doch ob die jüngsten Entwicklungen in der Pharmasparte ausreichen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, bleibt ungewiss.Bayer-Aktie: Zwischen Abgrund und Hoffnungsschimmer - was Anleger jetzt wissen müssen Kampf um die 18-Euro-Marke Die Bayer-Aktie bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...