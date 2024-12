Berlin (ots) -Zweifellos gibt es bessere Rhetoriker als Steinmeier. Die Macht des Bundespräsidenten liegt im gesprochenen Wort. Dabei zählen aber nicht nur der gute Vortrag und originelle Ideen. Es kommt auch auf Autorität und Integrität an. Die hat Steinmeier. Er hat nun erneut bewiesen, dass er in turbulenten Zeiten seine Rolle in der Demokratie verlässlich spielt. Der Bundespräsident fordert zu "Respekt und Anstand" im Wahlkampf auf. Es sind erwartbare, aber wertvolle Sätze. Das beweist ein Blick in die USA. Steinmeier ist ein Langweiler. Gerade deshalb tut er dem Land gut.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5938985