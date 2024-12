Andreas Beyer bringt wieder einen SPAC an die Börse. Die Fonterelli SPAC 4 notiert seit heute im Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Es gibt 250.000 Aktien des Börsenneulings. Der SPAC sucht einen Börsenkandidaten, der über eine Sacheinlage an die Börse gehen will. Es kann so zu einem indirekten und unkomplizierteren Börsengang kommen. ...

