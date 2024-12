DJ XETRA-SCHLUSS/DAX tastet sich an die 20.000 - Delivery Hero schwach

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach der Weihnachtspause mit Aufschlägen geschlossen. Wie erwartet, verlief das Geschäft in extrem ruhigen Bahnen bei dünnen Umsätzen. Am vorletzten Handelstag des Jahres gaben hauptsächlich die Risikomanager den Ton an. Die Portfolios der Anleger sollen ohne Blessuren über das Jahresende kommen. "Die Bücher der professionellen Marktteilnehmer sind geschlossen, während sich Privatanleger zwischen den Jahren auch eher weniger an der Börse engagieren dürften", so Robomarkets. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 19.984 Punkte.

Bei den Unternehmen war die Nachrichtenlage wie erwartet dünn. Unter Druck standen Delivery Hero mit 5,4 Prozent Minus. Der Lieferdienst hatte an Weihnachten gemeldet, dass die taiwanische Wettbewerbsbehörde TFTC keine Freigabe für den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Uber Technologies gegeben hat. Die weiteren Schritte sind jetzt offen.

FMC ersetzen Covestro im DAX

Die Rückkehr von Fresenius Medical Care in den DAX trieb die Aktien um 1,7 Prozent nach oben. Sie ersetzen Covestro (-3%), die wegen der Übernahme durch Adnoc aus dem Index genommen wurden.

Autoaktien waren gesucht Porsche Holding legten um 2,6 Prozent und VW um 1,9 Prozent zu, für BMW ging es um 1,8 Prozent nach oben und Mercedes-Benz gewannen 1,6 Prozent. Hier dürften Anleger schon auf ein besseres Jahr 2025 blicken. Gut im Markt lagen auch Bankenaktien, hier stützten die steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Deutsche Bank gewannen 1,4 Prozent, für die Commerzbank-Aktie ging es 1,7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.984,32 +0,7% +19,14% DAX-Future 20.115,00 +0,5% +13,58% XDAX 19.959,28 +0,4% +19,03% MDAX 25.705,13 -0,0% -5,33% TecDAX 3.452,27 +0,7% +3,32% SDAX 13.722,06 +1,2% -1,87% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,94 -74 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 33 6 1 2.308,4 43,4 41,2 MDAX 32 17 1 336,6 20,9 21,8 TecDAX 23 6 1 679,3 12,5 11,8 SDAX 59 9 2 89,6 6,7 7,1 ===

