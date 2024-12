Altcoin-Saison im Januar 2025? Das spricht dafür

Anleger spekulieren auf eine neue Altcoin-Saison, da hier oft überdurchschnittliche Gewinne erzielt werden können. Altcoins haben das Potenzial, parabolisch zu steigen, insbesondere bei steigender Marktstimmung und abnehmender Bitcoin-Dominanz. Die letzte große Altcoin-Saison liegt jedoch Jahre zurück, was die Vorfreude zusätzlich steigert. Viele Investoren hoffen, frühzeitig in aufstrebende Projekte einzusteigen und von massiven Kursgewinnen in kurzer Zeit zu profitieren. Doch mit steigenden Chancen gehen auch wachsende Risiken einher.

Dennoch gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Altcoin-Saison möglicherweise im Januar 2025 startet.

Bitcoin-Dominanz vor Einbruch: Altcoins mit Kursexplosion?

Die Bitcoin-Dominanz misst den Anteil von Bitcoins Marktkapitalisierung im Verhältnis zum gesamten Kryptomarkt. Ein hoher Wert bei der Dominanz zeigt, dass Bitcoin den Markt dominiert, während ein niedriger Wert auf steigende Investitionen in Altcoins hinweist. Diese dient als Indikator für Markttrends und Kapitalflüsse. Wenn die Dominanz sinkt, fließt Kapital oft in Altcoins, was auf eine sogenannte Altcoin-Saison hinweist. Steigt die Dominanz, signalisiert dies meist eine Verlagerung von Altcoins zurück zu Bitcoin.

Der erneute Test der Bitcoin-Dominanz an einer mehrjährigen Trendlinie deutet auf eine mögliche Abwärtsbewegung hin. Der folgende Analyst erwartet, dass ein Bruch der Unterstützung eine Altcoin-Saison einleiten wird. Dabei würde Kapital von Bitcoin zu Altcoins umgeschichtet, was potenziell zu stark steigenden Kursen bei alternativen Kryptowährungen führen kann.

Zuletzt fiel die Dominanz unter die Trendlinie, ein kleiner Anstieg führte nun zum Retest.

Altcoins$BTC.D retests its downbreak from a trendline that has been in place for more than 2 years.



The next phase will be the fall to the downside, which means we should see a nice Altseason. pic.twitter.com/ZgTlR695uc - ????????????????? (@el_crypto_prof) December 26, 2024

Der Zyklus im Kryptomarkt folgt typischerweise eine Kapitalumschichtung: Zunächst dominiert Bitcoin, da es als stabiler und sicherer gilt. In späteren Phasen wandert Kapital zu Altcoins, da Investoren höhere Renditen suchen. Die Bitcoin-Dominanz sinkt, Altcoins erleben oft einen Boom. Währenddessen steigen viele kleinere Coins überproportional. Sobald der Markt überhitzt, wird Kapital häufig zurück in Bitcoin verschoben, um Gewinne zu sichern, wodurch die Dominanz wieder ansteigt. Doch zunächst könnte der Fokus auf Altcoins liegen.

Neue Altcoins mit Potenzial: WEPE & SOLX explodieren im Presale

Wenn die Risikobereitschaft in einer Altcoin-Saison steigt, kommt dies meist auch kleineren Coins und Presales zugute. Hier könnten für risikoaffine Anleger die folgenden Presales ein Blick wert sein.

Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe (WEPE) hat sich zum Jahresende 2024 als ein spannendes Projekt im Bereich der Meme-Coins hervorgetan. Die Idee verbindet Meme-Kultur mit innovativen Handelslösungen. Der Presale war bereits in wenigen Wochen ein massiver Erfolg, mit einem Umsatz von über 36 Millionen US-Dollar - Tendenz schnell steigend.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Meme-Coins sind bekannt für ihr Potenzial, außergewöhnliche Gewinne in kurzer Zeit zu generieren, doch oft mangelt es an Substanz. Wall Street Pepe hebt sich nun vom Gros der Konkurrenz ab, indem es neben seiner symbolträchtigen Inspiration durch Pepe the Frog und die Wall-Street-Bets-Bewegung auch konkrete Mehrwerte für Investoren bietet. Das Projekt stellt Tools wie Marktanalysen und Handelsstrategien bereit, um besonders Kleinanlegern den Einstieg in die Finanzwelt zu erleichtern. Man möchte einfacher Krypto-Anleger gegen Wale befähigen.

Ein starkes Gemeinschaftsgefühl gehört ebenfalls zu den Erfolgsfaktoren. Mit täglichen Zuflüssen von zuletzt über 1,5 Millionen US-Dollar im Presale und einer strategischen Reservierung von 38 Prozent der Token für Marketing zeigt das Projekt, wie konsequent es die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Wall Street Pepe geht bereits nach kurzer Historie viral.

In Zukunft soll der WEPE Token Zugang zu exklusiven Trading-Strategien und Marktanalysen bieten. Wall Street Pepe scheint bestens positioniert, um im Jahr 2025 den Presale erfolgreich fortzusetzen.

Zum Wall Street Pepe Presale

Solaxy (SOLX)

Eine neue Layer-2-Lösung auf Solana eröffnet interessante Perspektiven für Anleger. Solanas Architektur ist nämlich bereits für ihre hohen Transaktionsgeschwindigkeiten bekannt, doch eine Layer-2 könnte zusätzliche Effizienzgewinne und Kostensenkungen bringen. Besonders spannend ist das Potenzial, neue Anwendungsfälle zu fördern und Entwicklern von Ethereum, die mit Layer-2-Technologien vertraut sind, einen einfachen Wechsel zu Solana zu ermöglichen. Zumindest verfolgt Solaxy genau diese Vision.

Mehr über Solaxy erfahren

Solaxy adressiert nun diverse Skalierungsprobleme, indem es Transaktionen Off-Chain verarbeitet und nur gebündelt auf die Hauptchain überträgt. Dies reduziert sowohl Kosten als auch Verzögerungen und bietet Entlastung in Zeiten hoher Netzwerkauslastung, etwa bei weiteren Hypes um Meme-Coins.

Besonders spannend ist jedoch die Multi-Chain-Funktionalität von Solaxy, die eine nahtlose Verbindung zwischen Solana und Ethereum ermöglicht. Damit entstehen Synergien zwischen beiden Netzwerken, während die Integration von Ethereum-Liquidität neue Möglichkeiten eröffnet.

Ein lukratives Staking-Programm mit einem APY von über 700 Prozent macht das Projekt zusätzlich attraktiv. Bereits sechs Millionen US-Dollar konnte Solaxy im Presale einsammeln. Die breite Zugänglichkeit durch Zahlungen in ETH, BNB, SOL oder per Kreditkarte macht einen schnellen Einstieg möglich. Doch bereits in den kommenden 48 Stunden wird der Preis für SOLX wieder angehoben. Wer maximale Buchgewinne will, muss sich etwas beeilen.

Mehr über Solaxy erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.