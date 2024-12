© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Floki plant die Einführung eines ETP an der SIX Swiss Exchange im frühen 2025, um institutionellen und privaten Investoren regulierten Zugang zum Floki-Token zu bieten.Das Blockchain-Projekt Floki, bekannt für seine Ursprünge als Meme-Coin, unternimmt entscheidende Schritte zur Etablierung im institutionellen Finanzsektor. Geplant ist die Einführung eines börsengehandelten Produkts (ETP) für das erste Quartal 2025, das an der SIX Swiss Exchange in der Schweiz gelistet werden soll. Dies würde Floki zum zweiten Meme-Coin nach Dogecoin machen, das in Europa ein institutionelles Anlageinstrument bietet. DAO genehmigt Liquiditätsvorschlag einstimmig Laut einer Pressemitteilung vom 25. Dezember …