Singapur (ots/PRNewswire) -Nodepay (https://www.nodepay.ai/), eine dezentrale KI-Plattform, die ungenutzte Internetbandbreite in Echtzeit-Datenpipelines für KI-Training umwandelt, gab heute eine zweite Finanzierungsrunde bekannt, die die Gesamtfinanzierung auf 7 Mio. US-Dollar erhöht.In der jüngsten Finanzierungsrunde wurden neue strategische Investoren wie IDG Capital (23 Mrd. US-Dollar AUM), Mythos, Elevate Ventures, IBC, Optic Capital, Funders.VC, Matthew Tan (Etherscan-Gründer) und Yusho Liu (Mitgründer und CEO von CoinHako) als namhafte Angels begrüßt. Sie ergänzen eine beeindruckende Liste früherer Unterstützer, auf der Animoca Brands, Mirana, OKX Ventures, JUMP Crypto, Tokenbay Capital und viele mehr zu finden sind.Das Netzwerk von Nodepay stützt sich auf eine globale Gemeinschaft von Benutzern, die datenschutzoptimierte Knoten betreiben. Indem sie ihre überschüssige Internetbandbreite zur Verfügung stellen, erhalten diese Teilnehmer eine Belohnung für die Schaffung einer Echtzeit-Datenquelle, die die KI-Inferenz mit genauen, zeitnahen Informationen verbessert - ein Ansatz, der als Retrieval Augmented Generation (RAG) bekannt ist.Darren Nguyen, Mitbegründer von Nodepay, kommentiert: "Wir entwickeln Lösungen, die sowohl für KI-Entwickler als auch für deren Endnutzer einen greifbaren Wert schaffen. Wir beteiligen Mitwirkende an dem KI-Ökosystem, das sie maßgeblich mitgestalten."Die Infrastrukturplattform von Nodepay integriert Datenabrufe in Echtzeit, eine auf Web3 ausgerichtete dezentrale Antwortmaschine, Reinforcement Learning für eine genauere Modellausgabe und eine gamifizierte menschliche Überprüfung. Zusammen bilden diese Komponenten ein faires, kollaboratives und innovatives KI-Ökosystem.Eric Le, Investment Director bei IDG Capital, erklärt: "Das Team von Nodepay demokratisiert die KI-Wirtschaft, indem es eine Plattform bereitstellt, die den Nutzern eine direkte Teilhabe an dem von ihnen geschaffenen Wert ermöglichen. Wir sind stolz darauf, ihre Vision einer für alle zugänglichen und nutzbringenden KI zu unterstützen."Mit dieser Finanzierung wird Nodepay seine Infrastruktur weiter kommerzialisieren, um sowohl seiner Community als auch den Partner-KI-Laboren zu nutzen. Mit den Vorbereitungen für den Start auf Solana ist Nodepay gut positioniert, die nächste Phase der dezentralen KI-Entwicklung und -Schulung anzuführen.Nodepay hat bereits über 1,5 Millionen aktive Nutzer weltweit und baut seine Reichweite weiter aus, um seine Rolle als Marktführer bei der Integration von KI und Blockchain-Technologie zu festigen. Die Nutzer können weitere Updates und neue Ankündigungen über die Social-Media-Kanäle (https://x.com/nodepay_ai) und die offizielle Website (https://www.nodepay.ai/) erwarten.Informationen zu Nodepay Nodepay ist eine dezentrale KI-Plattform, die sich der Demokratisierung des KI-Trainings durch Echtzeit-Datenabruf widmet. Indem Nodepay ungenutzte Internetbandbreite in eine wertvolle Ressource verwandelt, treibt es die nächste Generation von KI-Modellen voran und steht an der Spitze der KI-Dezentralisierung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587832/7M_Raised_Funds.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2587833/1080x1080_Black___Nodepay_2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nodepay-erhalt-finanzierung-von-7-mio-us-dollar-um-ki-wachstum-mit-echtzeit-dateninfrastruktur-voranzutreiben-302339707.htmlPressekontakt:media@nodepay.aiOriginal-Content von: Nodepay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178072/5939017