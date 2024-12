NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Freitag zuletzt um 0,87 Prozent auf 42.950,84 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich gleichwohl ein kleines Plus an.

Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des bekanntesten Wall-Street-Index Anfang Dezember können sich die Anleger insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow bringt es aktuell auf ein Plus von fast 14 Prozent.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel am Freitag um 1,22 Prozent auf 5.964,20 Punkte. Für den nahe seines Rekordhochs notierenden, technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,47 Prozent auf 21.449,36 Punkte nach unten. Er hat seit Jahresbeginn allerdings auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Dow.

Der Handel am Aktienmarkt war davon geprägt, dass die meisten Investoren die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben. Zudem machten einige Anleger insbesondere bei den in diesem Jahr stark gelaufenen Technologiewerten Kasse.

Am Rentenmarkt bewegte sich die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen auf einem Mehrmonatshoch, was vor allem bei den Tech-Werten auf die Stimmung drückte. Steigende Zinsen machen künftige Gewinne, die bei stark wachsenden Technologie-Konzernen besonders deutlich ausfallen können, aus heutiger Sicht weniger wertvoll.

Im Dow gehörten mit Apple, Amazon, Microsoft und Nvidia vier Technologie-Schwergewichte zu den größten Verlierern. Sie fielen um 1,5 bis 2,7 Prozent.

Die Anteilscheine von Netflix büßten zwei Prozent ein. Die bei dem Streaming-Dienst am Vortag gestartete, zweite Staffel des dystopischen Dramas "Squid Game" aus Südkorea konnte bei manchen Kritikern nicht die hohen Erwartungen erfüllen. "Diese Staffel von Squid Game deutet größere Ambitionen an, tut aber wenig, um sie zu verfolgen", hieß es in einer Rezension der "New York Times". Zudem stocke die Erzählung./la/he

US0231351067, US0378331005, US5949181045, US64110L1061, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711