Meme Index erzielt 750.000 USD für vielversprechenden Krypto-Geheimtipp

Schnell konnte der Vorverkauf von Meme Index die Marke von 750.000 USD übertreffen, da er mit seinen Memetoken-Indizes für eine Revolution des Memecoin-Marktes sorgen wird. Denn mit ihnen werden einzigartige Investitionsvehikel geboten, welche überzeugende Vorteile offerieren und deshalb für eine überwältigende Nachfrage sorgen dürften.

Mittlerweile haben sich die Memecoins in den Mainstream bewegt und immer mehr Personen, welche nichts mit Kryptowährungen zu tun hatten, interessieren sich ausgerechnet für diese Coins, deren Sinnhaftigkeit in vielen Fällen äußerst fragwürdig ist. Dennoch gibt es zahlreiche Gründe für ihre Beliebtheit, sodass sie sich immer stärker ihre Daseinsberechtigung erkämpft haben.

Der Sektor der Memecoins hat in diesem Jahr sogar einen neuen Rekord bei der Nachfrage auf unter anderem Google und den führenden Krypto-Datenwebsites erreicht. Somit haben sie sogar eine Marktkapitalisierung von mehr als 137 Mrd. USD erzielt. Trotz dieses großen Interesses und der teilweisen lebensverändernden Renditen, fällt es dennoch nicht jedem leicht, immer die richtige Wahl zu treffen.

Genau deswegen wurde der neue Memecoin Meme Index gegründet, welcher das Erfolgsrezept von State Street, BlackRock und Vanguard nun auch in die Kryptoindustrie bringt, wobei es sich zu Beginn auf den Memetoken-Sektor spezialisiert hat. So können Investoren über ein Produkt breit gestreut in unterschiedliche Memecoins investieren und weitere Vorzüge erhalten.

Bei einer erfolgreichen Entwicklung sind jedoch auch andere Kryptosektoren und sogar börsennotierte Investmentprodukte wie der neueste Dogecoin ETP in Schweden denkbar. Noch können sich Interessierte besonders früh an dieser vielversprechenden Kryptowährung beteiligen, um sich die besten Bedingungen zu Beginn zu sichern.

Der $MEMEX-Coin wird von den Nutzern benötigt, um Zugang zu den verschiedenen Memecoin-Indizes zu erhalten, welche von Memetoken-Experten der Community verwaltet werden. In der aktuellen Phase werden sie noch für 0,014687 USD angeboten, jedoch wird der Preis bis zur ersten Listung noch deutlich angehoben, sodass sich attraktive Buchgewinne erzielen lassen.

Meme Index bringt die Memecoin-Investments auf die nächste Stufe

Ein Investment in einen der Memecoin-Indizes von Meme Index bietet einige Vorteile. So erhalten die Investoren auf diese Weise eine besonders komfortable Investmentoption, welche auch über verschiedene Blockchains und Technologien hinweg Coins bereitstellen kann. Daher können sie sich das Hinterherjagen neuer Chains und die Einarbeitung in diese ersparen.

Mit Meme Index kann zudem eine größere Einflusskraft auf dem Kryptomarkt erlangt werden, da sich die Kleinanleger zu einer Art Wal vereinen, welcher nicht selten auch weitere kleine Fische nach sich zieht.

Durch die Beteiligung von Memecoin- und Krypto-Experten kann zudem eine strategische Auswahl getroffen werden, wobei Expertise, Kapital und Einflusskraft vereint werden. Somit sind auch ein besseres Timing und günstigere Einstiegskurse möglich, indem beispielsweise auf Wirtschaftsdaten wie die Leitzinsen reagiert wird.

Zudem wird über die Memecoin-Indizes das Risiko eines Totalverlusts von Einzelinvestments verhindert, welche insbesondere auf den von Trends dominierten Markt der Memecoins schnell auftreten können, da sich diese häufig ändern. Zeitgleich werden die Chancen vervielfältigt.

Aber auch die Aussicht auf weitere Krypto-Indizes und die Listung dieser an den Börsen machen Meme Index zu einem besonders vielversprechenden Projekt. Jedoch wäre ebenso eine ausschließliche Bereitstellung auf Blockchains denkbar, da die Tokenisierung laut Einschätzung von Analysten von Franklin Templeton und dem Archax-Geschäftsführer aufgrund der überzeugenden Vorteile bald alle Fonds erfassen soll.

Meme Index bietet Auswahl aus vielseitigen Memecoin-Indizes

Das Angebot von Meme Index setzt sich aus vier unterschiedlichen Memecoin-Indizes zusammen, welche nach Chance und Risiko unterteilt werden, wobei sich diese Aspekte einander bedingen.

In dem Meme Titan Index finden sich die etabliertesten Memecoins, die beispielsweise aus Dogecoin, Pepe, Shiba Inu und weiteren bestehen, welche in diesem Jahr mit ihren Kursanstiegen Bitcoin und Ethereum übertroffen haben. Dennoch bieten sie nicht das gleiche Steigerungspotenzial wie günstiger bewertete Memecoins.

Eine Risikostufe höher befindet sich der Moonshot Index, welcher sich auf Memecoins konzentriert, die ihre Marktkapitalisierung schnell steigern können. Dennoch sind diese Memetoken noch günstiger als 1 Mrd. USD bewertet, sodass ihre Chancen und Risiken deutlich größer als bei den Coins des Meme Titan Index sind.

Danach folgt der Midcap Index, in welchem sich Memecoins mit einer Marktkapitalisierung von 50 bis 250 Mio. USD befinden. Mit diesen Coins können daher schon mit einem Anstieg auf 1 Mrd. USD bedeutende Kursgewinne von 4x bis 20x erzielt werden.

Die riskanteste, aber auch chancenreichste Option von Meme Index stellt der Meme Frenzy Index dar. Seine Schwankungsbreite ist am höchsten, was diesen Memecoins jedoch auch ihr überdurchschnittliches Potenzial für lebensverändernde Renditen verleiht. Auch wenn viele diese Coins früh aufgegeben werden, kann ein Gewinn eines 1000x-Coins die von 999 anderen gleich großen Investments ausgleichen.

$MEMEX-Coin schafft Zugang zu Meme Index und Investmentverdoppelung in 11 Tagen

Damit Interessierte Zugriff auf das einzigartige Angebot von Meme Index erhalten, benötigten sie zunächst den eigenen $MEMEX-Coin. Zudem zahlt dieser seinen Inhabern über das Staking eine jährliche Rendite, die aktuell noch bei 2.817 % pro Jahr liegt. Somit können bis zur ersten Listung Buchgewinne von rund 100 % erzielt werden, da es täglich 7,74 % sind.

Allerdings werden die Zinsen nicht ewig so hoch bleiben. Denn diese in der Regel zu Beginn deutlich höher und sinken dann mit der Zunahme der in den Staking-Pool eingezahlten Coins, wobei sich bereits jetzt mehr als 35.384.985 $MEMEX-Token in diesem befinden. Emittiert werden diese mit einer Rate von 380,5 $MEMEX pro Ethereum-Block.

Ein weiterer Vorteil des $MEMEX-Coins ist, dass dieser seinen Inhabern Abstimmungsrechte bei der Governance gewährt. Über diese wird beispielsweise festgelegt, welche Coins in die verschiedenen Indizes aufgenommen werden. Daher könnten auch viele andere Entwickler ein Interesse an der Aufmerksamkeit und den Beisteuerungen dieses Wals haben, was wiederum die Viralität von Meme Index steigern kann.

Schnelle Investoren erhalten bei $MEMEX noch günstige Preise

Der Vorverkauf von Meme Index bietet für Interessierte eine einmalige Gelegenheit, um die Coins vor den anderen Anlegern an den Börsen mit einem großzügigen Rabatt zu kaufen. Daher lassen sich bis zur ersten Notierung zusätzliche Buchgewinne erzielen.

Jedoch wird in weniger als 27 Stunden schon die nächste Vorverkaufsrunde abgeschlossen und eine weitere Preiserhöhung erfolgen. Wer nicht unnötig viel bezahlen und die gute Staking-Rendite verpassen will, sollte sich nun sputen.

Gekauft werden können die $MEMEX-Coins über die Website von Meme Index mit $ETH, $USDT und $BNB sowie mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen. Zudem profitieren Sie von Smart Contracts, die von Coinsult und SolidProof für eine höhere Sicherheit überprüft wurden.

