Hält der Dogecoin Kurs diese Linie oder folgt der endgültige Crash?

Ähnlich wie der Bitcoin ($BTC) hat auch Dogecoin ($DOGE) eine einzigartige Geschichte und damit auch eine besondere Stellung am Kryptomarkt. Das liegt daran, dass beide Coins die Ersten ihrer Art waren. Wobei natürlich die Bedeutung des Dogecoins bei Weitem nicht an die des Bitcoins heranreicht. Dennoch hat $DOGE als erster Meme-Coin ein ganzes neues Marktsegment begründet. Die Marktkapitalisierung des Dogecoins ist mittlerweile selbst auf über 46 Mrd. US-Dollar gestiegen. Damit ist der Coin mittlerweile der 7. größte auf dem gesamten Kryptomarkt. Derzeit steht $DOGE allerdings an einer entscheidenden Marke.

(Die Marktkapitalisierung des Dogecoins ist mittlerweile auf über 46 Mrd. US-Dollar angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Weshalb die aktuelle Supportzone so wichtig ist

Nachdem der Kurs des Dogecoins am 8. Dezember noch ein vorläufiges Hoch gebildet hatte, folgte, ähnlich wie bei vielen anderen Coins, eine Korrektur. Diese hat den Kurs des Dogecoins relativ weit nach unten gedrückt. Beinahe 46 Prozent ist der Kurs bis zum Tiefpunkt nach unten gefallen. Am 20. Dezember hat der Dogecoin allerdings einen vorläufigen Tiefpunkt gebildet.

An diesem Tag hat der Kurs eine deutliche Umkehrkerze gezeigt und ist von da an vorläufig wieder nach oben gestiegen. Doch genau an dieser Marke könnte der entscheidende Wendepunkt im Dogecoin anstehen. An diesem könnte sich entscheiden, ob der Kurs wieder nach oben steigt oder ob er noch deutlich weiter nach unten crasht.

(Am 20. Dezember hat der Kurs eine Umkehrkerze gebildet, die jetzt eine wichtige Supportlinie ist - Quelle: Tradingview.com)

An dieser wichtigen Stelle wird sich entscheiden, wie es im Dogecoin in den nächsten Wochen weitergeht. Sollte der Kurs oberhalb der wichtigen Supportlinie bleiben, könnte sich der Dogecoin in den nächsten Wochen wieder nach oben bewegen. Sollte der Kurs allerdings nach unten brechen, könnte es im Dogecoin durchaus stürmisch werden.

In dem Fall könnte der Kurs nämlich um weitere 54 Prozent fallen. Die nächste Unterstützung liegt nämlich erst beim Tief vom 13. November, das bei 0,14208 US-Dollar notiert. Die Situation in Dogecoin ist also sehr gefährlich. Für Anleger, die nach hohen Renditen bei gemäßigtem Risiko suchen, könnte derzeit aber Flockerz ($FLOCK) eine gute Alternative für ihr Investment sein.

