Im Mai 2022 waren der Stablecoin TerraUSD und die damit verbundene Kryptowährung Luna spektakulär gecrasht. Anleger:innen verloren geschätzte 40 Milliarden US-Dollar. Der mutmaßlich dafür verantwortliche Terra-Gründer wird jetzt an die USA ausgeliefert. Das juristische Hin und Her um den Do-Hyung Kwon, Mitgründer des Stablecoins TerraUSD und der Schwester-Kryptowährung Luna, hat vorerst ein Ende. Der seit über eineinhalb Jahren in Montenegro festsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...