© Foto: Eugene Hoshiko/AP

Die Stabilität des US-Aktienmarktes im Jahr 2025 könnte maßgeblich vom japanischen Anleihenmarkt beeinflusst werden. In einem aktuellen Bericht von BCA Research bezeichnet der Chefstratege Dhaval Joshi Japan als "den Haupttreiber der globalen Liquidität". Laut Joshi geht das größte Risiko für US-Technologiewerte nicht von steigenden realen Anleiherenditen in den Vereinigten Staaten, sondern von einem Anstieg der realen Anleiherenditen in Japan aus. Joshi betonte die wachsende Bedeutung Japans für die weltweite Liquiditätsversorgung. "Das Wichtigste im Jahr 2025, über das die Leute nicht sprechen, ist Japan", schrieb er in einer Notiz. Der Bericht zeigt, dass sich die Entwicklungen an der …