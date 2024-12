Die taiwanesische Wettbewerbsbehörde TFTC hat den geplanten Verkauf des Food Panda-Geschäfts in Taiwan an Uber Technologies untersagt. Diese Entscheidung wirkt sich direkt auf die Aktienkursentwicklung aus - die Uber-Aktie verzeichnet zum Handelsschluss am 28. Dezember einen leichten Rückgang von 0,19 Prozent auf 58,63 EUR. Die Marktkapitalisierung des Mobilitätsdienstleisters beträgt aktuell 123,8 Milliarden EUR.

Aktuelle Kursentwicklung

Im Monatsvergleich zeigt die Uber-Aktie eine deutliche Schwächephase mit einem Minus von 13,84 Prozent. Trotz dieser kurzfristigen Entwicklung liegt der Kurs weiterhin 18,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 35,62 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

