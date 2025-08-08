Die Verbio-Aktie brach nach Bekanntgabe der vorläufigen Jahreszahlen zweistellig ein, konnte sich im gestrigen Tagesverlauf aber teilweise wieder erholen. Am Freitag gewinnt sie leicht und steht aktuell bei knapp 10 €. Wie geht es jetzt weiter? Ertragsprognose verfehlt In einer Ad-hoc-Mitteilung vom 6. August teilte das Unternehmen mit, dass das vorläufige EBITDA bei 14 Millionen € liegt. Erwartet wurde laut der letzten Prognose ein Wert im unteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
