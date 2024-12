Die PayPal-Aktie verzeichnet zum Jahresende 2024 eine positive Entwicklung an der Börse. Der aktuelle Kurs liegt bei 83,37 EUR und zeigt damit einen Anstieg von 0,35 Prozent gegenüber dem Vortag. Besonders bemerkenswert ist die Monatsentwicklung mit einem Plus von 1,60 Prozent, was die stabile Position des Unternehmens im digitalen Zahlungsverkehr unterstreicht. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 83,6 Milliarden EUR.

Kennzahlen im Fokus

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,68 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 17,26 zeigt der Zahlungsdienstleister solide Fundamentaldaten. Der Aktienkurs liegt derzeit 38,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, was die positive Entwicklung des Unternehmens im Jahresverlauf widerspiegelt.

