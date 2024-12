Die Swatch Group Aktie zeigt sich am letzten Handelstag des Jahres 2024 in einer stabilen Position. Der Kurs des Schweizer Luxusgüterherstellers notiert bei 174,28 EUR und verzeichnet damit einen moderaten Anstieg von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag. Im Monatsvergleich konnte die Aktie des Uhren- und Schmuckherstellers eine positive Entwicklung von 1,03 Prozent aufweisen.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 5,0 Milliarden Euro und einem aktuellen KGV von 20,28 für das Jahr 2024 präsentiert sich der Konzern solide. Die Aktie liegt derzeit 9,74 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 43,02 Prozent besteht.

Anzeige