Cisco Systems - CSCO: Das Kaufsignal ist da!

Cisco Systems (CSCO) - ISIN US17275R1023

Rückblick: Nach den letzten Quartalszahlen gab es ein Gap Up und einen anschließenden Rücksetzer, der jedoch die aufgerissene Kurslücke im Chart der Cisco-Aktie nicht schließen wollte. Am gestrigen Dienstag gab es mit dem Überschreiten der Kerze vom Montag ein erstes Kaufsignal. Nun könnte die Widerstandslinie bei 64 USD die Dynamik vorerst ausbremsen und sobald der Kurs darüber notiert, verstärkt Fahrt aufnehmen.

Cisco-Aktie: Chart vom 28.05.2025, Kürzel: CSCO Kurs: 63.75 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ab 64 USD wäre der frei bis zum Pivot-Hoch vom Februar.

Mögliches bärisches Szenario

Die Linie bei 62.50 USD und die knapp darunter verläuft zusätzlich der 20er-EMA, die sich als Exit-marken anbieten.

Meinung:

Cisco hat einen Durchbruch bei der Quantencomputer-Vernetzung gemeldet: Der gemeinsam mit der University of California in Santa Barbara entwickelte Silicon-Photonics-Chip erzeugt bei Raumtemperatur bis zu 200 Millionen verschränkte Photonpaare pro Sekunde mit 99-prozentiger Genauigkeit. Diese verschränkten Photonen ermöglichen die Verteilung von Quantenalgorithmen auf mehrere Computer - Zwischenergebnisse werden über die Quantenverschränkung ausgetauscht, wobei Änderungen am einen Photon das andere sofort beeinflussen. Der Chip nutzt die Standard-Glasfaser-Infrastruktur (1.550 nm Wellenlänge, C-Band), erfordert jedoch neue Netzwerkhardware. Ob die Technologie das hält, was sich Cisco davon verspricht, müssen wir abwarten. Es könnte sich aber lohnen, das aktuelle charttechnische Momentum für einen Long Trade zu nutzen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 252.45 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1400 Mio. USD

Meine Meinung zu Cisco Systems ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.golem.de/news/fuer-cluster-quantencomputer-cisco-zeigt-chip-fuer-quantennetzwerke-2505-196003.html

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2025

Autor: Thomas Canali

