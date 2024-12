Bitcoin: Der Forecast für 2025

Anzeige / Werbung Intermarket-basierte Prognose für den Bitcoin in 2025 Jeder Markt hat verschiedene Einflussfaktoren fundamentaler Natur. Bei Rohstoffen haben diese zum Beispiel mit der Herstellung oder dem Transport (z.B. ist Rohöl ein preisbeeinflussender Faktor bei Reis!) zu tun. Bei Währungen sind es zum Beispiel Zinsen und teilweise auch Rohstoffe, die für die Wirtschaft frühindikativ sind, die Korrelationen mit einzelnen Währungen aufweisen. Zwischen der Veränderung eines Einflussfaktors und der realen Wirkung besteht dabei stets eine Zeitverzögerung. Am Besten kann man dies am Beispiel von Zinssenkungen der Notenbank verdeutlichen. Angenommen, die EZB senkt den Leitzins, dann dauert es Monate, ehe dieser Effekt in der Realwirtschaft zu wirken beginnt, manchmal sogar über ein Jahr. Denn nachdem der Leitzins gesenkt worden ist, müssen diese Schritte folgen: 1. Geschäftsbanken nehmen Geld bei der Notenbank auf 2. Die Banken entwickeln attraktive Angebote und kommunizieren diese 3. Die Verbraucher oder Firmen stellen Kreditanfragen 4. Kreditanfragen werden geprüft und bewilligt (oder eben nicht) 5. Der Kredit wird ausgezahlt und die Ausgabe getätigt Man sieht: es gibt logischerweise eine enorme Ursache-/Wirkungs-Verzögerung. Und genau die können wir uns zu Nutzen machen, wenn wir die künftige Entwicklung eines Marktes besser abschätzen wollen. Beim Bitcoin besteht eine Dependenz und Korrelation zu Gold und dem US-Dollar, da Gold als Inflations-Hedge fungiert und der Bitcoin als dezentrales Instrument mit dem Safe Haven Gold konkurriert. In einigen Phasen fließt Kapital verstärkt in solche Assets, in anderen Phasen weniger. Auf der Grundlage der bisherigen Intermarket-Erkenntnisse zu der noch recht jungen Assetklasse "Kryptowährungen" habe ich einen Forecast entwickelt, der die groben zu erwartenden Schwünge zeitlich und in deren potenzieller Richtung dimensioniert. Eine Aussagekraft hinsichtlich des Ausmaß'einer Bewegung ist ebenso wenig gewollt, wie die Dimensionierung, ob ein künftiges Hoch über oder unter einem vorherigen Referenzhoch liegt. Die Lesart ist also: Zwischen Zeitpunkt X und Zeitpunkt Y ist die Wahrscheinlichkeit für die Richtung Z deutlich erhöht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Forecast ist im Chart rot dargestellt. Es geht nicht darum, dass der Markt an den exakten Terminen, die im Chart markiert sind, dreht, sondern es ist sinnvoll, in groben Zeitfenstern um diese Termine herum zu denken. Und nochmals: Die Höhe eines Fraktals sagt nichts über die tatsächliche Höhe der Bewegung aus, die kommen wird. Es könnte eine Aufwärtsprognose genauso hoch ausfallen, wie die anschließende Abwärtsprognose, aber es heisst nicht, dass der Markt z.B. erst 10% steigt und dann wieder auf den Ausgangspunkt fällt. Der Anstieg könnte 20% groß sein, die anschließende Korrektur 2%. Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0009437449,BTC~USD

