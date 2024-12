Krypto News: Experten sicher - "eine letzte Rallye in 2024 möglich"

Nach einer kurzen Weihnachtsrallye verpufft die Euphorie. Dem Markt geht Ende 2024 die Luft aus, die jüngste Rallye wird abverkauft und die Korrektur setzt sich tendenziell sogar fort. Dennoch könnte es in den verbleibenden drei Handelstagen in 2024 noch einmal spannend werden. Denn Experten sind sich sicher - es könnte eine letzte Rallye in 2024 geben.

Eine neue Analyse von Santiment auf X beleuchtet aktuell das stark gesunkene Handelsvolumen in der letzten Woche des Jahres 2024. Laut den Analysten liegt das Volumen 64 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche, die durch ein Allzeithoch von Bitcoin geprägt war. Dieser Rückgang betrifft vor allem spekulative Altcoins. Die Ursachen für diesen Trend sind saisonal bedingt: Viele Anleger ordnen ihre Finanzen zum Jahresende und sind während der Feiertage weniger aktiv. Insoweit ist das sinkende Volumen beileibe nichts Ungewöhnliches.

Ein zentraler Indikator in der Analyse ist weiterhin das Verhalten der Wale, also großer Marktteilnehmer. Während die Einzelhandelsaktivität stark nachgelassen hat, zeigen On-Chain-Daten eine anhaltende Akkumulation durch diese Akteure. Wale tendieren dazu, in Zeiten geringer Liquidität und niedriger Handelsaktivität ihre Bestände zu erhöhen.

Die Analysten von Santiment heben infolgedessen hervor, dass das Zusammenspiel aus geringem Handelsvolumen und starker Akkumulation durch Wale eine unerwartete Preissteigerung auslösen könnte. Die Abwesenheit von Kleinanlegern könnte es Großinvestoren erleichtern, den Markt kurzfristig zu bewegen.

