Krypto-Wale kaufen Altcoin, während Wall Street Pepe auf 37 Mio. $ steigt

Während wir am digitalen Währungsmarkt in den vergangenen Tagen eine deutliche Korrektur erleben, können ausgewählte Altcoins bereits Stärke zeigen. Mitunter nutzen strategische Anleger auch derartige Rücksetzer, um sich gezielt zu positionieren und das Engagement im Kryptomarkt auszubauen. So agieren auch Wale mitunter schon jetzt klar bullisch.

Während Wale also einen Top 20 Altcoin nach On-Chain-Daten zuletzt verstärkt akkumulieren, kann der Presale von Wall Street Pepe bereits auf 37 Millionen US-Dollar steigen. Relative Stärke wird in einem durchwachsenden Gesamtmarkt offensichtlich. WEPE könnte damit ein spannender Altcoin sein, den es auch 2025 zu beobachten gilt. Und welchen Altcoin kaufen Wale so kurz vor dem Jahreswechsel?

Krypto-Prognose: Wale kaufen diesen Altcoin im Krypto-Crash

Ali Martinez verweist in seinem neuen Beitrag auf X auf eine verstärkte Akkumulation der LINK-Wale. Denn diese hätten in kurzer Zeit signifikante Käufe getätigt. Über 2,7 Millionen LINK-Token wurden innerhalb von 48 Stunden von großen Marktteilnehmern akkumuliert. Diese Aktivität deutet darauf hin, dass die Wale von einem zukünftigen Kursanstieg ausgehen könnten. Solche großen Käufe sind oft ein Indikator für wachsende Zuversicht in eine Kryptowährung.

Die Analysten von Santiment zeigen ferner, dass trotz eines Rückgangs des Chainlink-Kurses im Dezember, große Investoren weiterhin Vertrauen zeigen. Adressen mit 1 bis 10 Millionen LINK haben in nur drei Tagen demnach rund 3,58 Millionen Token im Wert von knapp 77 Millionen US-Dollar ihren Walletes hinzugefügt. Diese massive Akkumulation deutet darauf hin, dass große Akteure den Kursrückgang als Kaufgelegenheit betrachten.

Chainlink has retraced in the second half of December, like the vast majority of crypto has. Interestingly, though, their key active whales that hold between 1M-10M LINK have accumulated 3.58M coins (worth $76.9M) in just the past 3 days. pic.twitter.com/6JlDtPUqb2 - Santiment (@santimentfeed) December 28, 2024

Chainlink fiel in den letzten sieben Tagen um rund 5 Prozent. Heute allein gibt es Kursverluste von rund 3,5 Prozent, womit LINK schwächer als die Marktbreite notiert. Doch augenscheinlich sehen Wale hier ein spannendes Chance-Risiko-Verhältnis.

Wall Street Pepe auf 37 Mio. $: Was bietet der Meme-Coin für Trader?

Kleinere Meme-Coins mit niedriger Marktbewertung bergen oft Chancen auf überdurchschnittliche Renditen. Ihr vergleichsweise geringer Marktwert ermöglicht bereits durch moderate Kapitalzuflüsse beträchtliche Kursanstiege. Allerdings sind solche Investments mit erhöhten Risiken verbunden. Dennoch dürften risikoaffine Anleger in einer Altcoin-Saison erneut verstärkt in dieses Segment investieren.

Wall Street Pepe (WEPE) hebt sich zum Ende des Jahres 2024 als innovativer Vertreter im Meme-Coin-Segment hervor. Das Projekt kombiniert geschickt die virale Dynamik der Meme-Kultur mit praktischen Mehrwerten, die speziell auf die Anforderungen von Krypto-Investoren zugeschnitten sind. Anders als viele klassische Meme-Coins, die häufig rein auf kurzfristigen Hype setzen, fokussiert WEPE auf eine langfristige Vision. So möchte WEPE zwar vom viralen Branding von PEPE profitieren, aber dennoch eben mehr Nutzen als der erste Frosch-Coin bieten. Neben einer starken Community bietet der Coin nützliche Features, die ihn von der Masse abheben. Der erfolgreiche Presale, der bereits über 37 Millionen US-Dollar eingebracht hat, unterstreicht das Interesse der Krypto-Community.

Ein zentrales Ziel von WEPE ist es, Kleinanlegern eine stärkere Position im Markt zu verschaffen und sie gegenüber institutionellen Akteuren zu unterstützen. Hierzu wird eine Plattform entwickelt, die umfassende Tools wie Handelssignale, Marktanalysen und Strategieressourcen bereitstellt. Den Geist von Wall Street Bets möchte Wall Street Pepe wieder zum Leben erwecken. Dies scheint wie gemacht für einen viralen Meme-Coin.

Die nativen Funktionen des neuen Ökosystems richten sich vor allem an Retail-Trader, um fundierte Entscheidungen zu fördern. Ergänzend gibt es ein Belohnungssystem, das besonders aktiven und erfolgreichen Nutzern zusätzliche WEPE Token vergibt. Mit einem Presale-Volumen von fast 40 Millionen US-Dollar deutet sich das Potenzial schon an. Aktuell können Investoren noch Token zu günstigen Konditionen erwerben, bevor der Preis bereits morgen wieder ansteigt. Wer sich für WEPE interessiert, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen WEPE.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.