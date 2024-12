Krypto News: Unglaubliche Gewinne der unermüdlichen KI-Agenten

Das Interesse an den KI-Agenten hat über die vergangene Zeit stark zugenommen und vielen Coins aus diesem Sektor enorme Renditen beschert. Schließlich fangen diese nun an, die ersten Menschen zu ersetzen und haben bereits die Jobs erhalten. Welche Coins von dem KI-Agenten-Trend am meisten profitiert haben und ein überdurchschnittliches Potenzial bieten, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Beliebtheit von KI-Agenten nimmt spürbar zu

Die KI-Agenten haben einen großen Hype auf dem Kryptomarkt ausgelöst, wobei sie auch heute entgegen dem Rest der Kryptowährungen, welche einen Verlust von 0,9 % verzeichneten, sogar ihre Marktkapitalisierung um 11,7 % auf 12,26 Mrd. USD erhöht haben.

Bemerkenswert ist auch das verhältnismäßig hohe Handelsvolumen von 2,06 Mrd. USD, während die Memecoins bei einer Bewertung von 108,68 Mrd. USD nur auf ein Volumen von 8,15 Mrd. USD kommen.

Denn somit werden die KI-Agenten durchschnittlich nur mit dem 6-Fachem ihres Handelsvolumens bewertet, während es bei den Memecoins mehr als das 13-Fache sind. Deswegen sind sie sogar noch günstiger bewertet.

Jetzt in KI-Agenten investieren!

Marktkapitalisierung und Volumen der KI-Agenten | Quelle: CoinGecko

Aber nicht nur die Preistrends dieser beiden Sektoren weisen in eine entgegengesetzte Richtung. Ebenso ist dies der Fall bei dem Handelsvolumen, was dafürspricht, dass die Investoren mittlerweile ein größeres Interesse an den KI-Agenten auf Kosten von unter anderem der Memecoins entwickeln.

Denn die beiden Sektoren haben auch gewisse Überschneidungen, was somit den Übergang leichter gestaltet. So gibt es beispielsweise viele Memecoins, welche auf Grundlage der Ideen von künstlichen Intelligenzen entwickelt wurden, wie der schnell bekannt gewordene Fartcoin.

Ferner wurden viele der KI-Agenten unter dem Sektor der Memetoken gelistet, da auch sie sehr sozial orientiert sind und somit schneller für eine größere Viralität gesorgt werden kann, wie auch Litecoin temporär auf X ein Memecoin-Image angenommen hat und XRP in dieser Kategorie für einige Tagen auf CoinGecko angezeigt wurde.

Zudem gibt es auf Virtuals Protocol eine eigene Rubrik für Prototypen-Agenten, welche von einigen auch auf beispielsweise Dune als Virtual Fun bezeichnet werden, das an Pump.Fun, Sun.Pump und Ähnliches angelehnt ist. Ebenso gibt es mit Agent.Fun eine vergleichbare Plattform auf der Cronos-Chain und einen ganzen Sektor für KI-Launchpads.

Jetzt in Virtuals Protocol investieren!

KI-Launchpads | Quelle: CoinGecko

Coins für KI-Agenten haben zuletzt mitunter die höchsten Gewinne erzielt

Ähnlich spektakulär haben sich einige der Coins aus diesem Sektor in der letzten Zeit entwickelt. Einer der größten Gewinner von ihnen ist Virtuals Protocol, das seit dem Start auf der Base Chain um beeindruckende 32.981 % steigen konnte.

Aber auch einige neue KI-Agenten-Coins wie PAAL AI konnten zuletzt stärker zulegen, wobei er in einem Monat um 70,57 % an Wert gewann. Ebenso hat Phala Network in dieser Zeit einen Gewinn von 162,10 % verbucht. Zeitweise waren es sogar 268 %. Aber auch die preiswerte Solana-KI-Agenten-Infrastruktur Send konnte in einem Monat um 3.593 % steigen.

Neben den Infrastrukturanbietern haben viele KI-Agenten und zugehörige Memecoins noch höhere Kursgewinne verbucht. Einige der bekanntesten sind Fartcoin mit einem Plus von derzeit 1,61 Mio. %, Goatseus Maximus mit 0,85 Mio. %, aixbt mit 0,31 Mio. %, Act I The AI Prophecy mit 0,46 Mio. % und Luna mit 1.099 %.

Jetzt KI-Agenten zum niedrigsten Kurs kaufen!

Chart von Fartcoin | Quelle: DEXtools

Ebenso wurde von Arc, welches eine auf der Programmiersprache Rust basierende KI-Infrastruktur der Solana-Blockchain ist, am 13. Dezember mit Rina der erste KI-Agent gestartet, der auch an den DEXs mit dem Ticker $RINA gehandelt wird. Dieser konnte heute um 191 % und insgesamt um 1.226 % steigen. Zudem soll Arc nun schon sechs Tage in Folge so viele Entwickler wie zehnmal höher bewertete Projekte verzeichnen.

Mittlerweile nimmt die Konkurrenz auf dem Markt der KI-Agenten immer weiter zu. Zudem gibt es einige ältere Wettbewerber, welche in dieser Hinsicht bisher nicht so einen großen Hype aufbauen konnten, aber ein großes Potenzial besitzen, wie $FET.

Neben den KI-Agenten spielen vorwiegend die zugrundeliegenden Blockchain-Infrastrukturen eine wichtige Rolle. Denn ohne diese könnten viele der KI-Agenten-Infrastrukturen nicht betrieben werden. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach den Blockchain-Diensten sind aber selbst fortschrittliche Layer-1s wie Solana und Ethereum an die Überlastungsgrenze gestoßen.

Jetzt innovative Skalierungslösung entdecken!

Neue Blockchain will Überlastungsprobleme besonders effizient lösen

Insbesondere die überwältigende Nachfrage nach Memecoins und KI-Agenten hat einen Überlastungstest für einige führende Blockchain-Ökosysteme dargestellt. Denn somit ist die Anzahl der Transaktionen so stark gestiegen, dass es bei Ethereum zu einer Reduktion der Geschwindigkeit und extrem überteuerten Gebühren gekommen ist.

Aber auch Solana blieb von diesen Problemen nicht unberührt, obwohl sie mit ihrer fortschrittlichen Technologie mit der parallelen Verarbeitung auf eine deutlich bessere Skalierbarkeit mit niedrigeren Gebühren und mit dem Firedancer-Upgrade auf eine höhere Geschwindigkeit von bis zu 1,2 Mio. TPS sowie eine Latenz von 400 ms kommt.

Im Unterschied zu Ethereum führte die hohe Nachfrage jedoch zu Abbrüchen der Transaktionen in mehr als 70 % der Fälle. Dies reduziert wiederum die Effizienz der Blockchain, sodass sie ihr volles Potenzial nicht entfalten kann. Selbst die bisherigen Maßnahmen der Entwickler konnten die Fehler nur auf rund die Hälfte reduzieren.

Jetzt in Zukunft der Skalierung investieren!

All diese Probleme sollen jedoch mit der neuen Skalierungslösung von Solaxy eliminiert werden. Dies erreicht sie durch eine Auslagerung auf eine deutlich effizientere Blockchain, welche die Transaktionen sammelt, um sie danach auf den Layer-1-Chains zu speichern, um eine höhere Sicherheit zu erlangen.

Im Unterschied zu anderen Layer-2s sichert Solaxy jedoch die Daten in beiden Ökosystemen und baut eine Brücke zwischen diesen. Somit wird auch die hohe Anzahl von Angeboten und das auf Ethereum verwahrte Kapital leichter nutzbar gemacht. Dieses wird mit den attraktiven Eigenschaften von Solana verbunden, um eine besonders gute Chain zu entwickeln.

Krypto-Geschichte wollten auch viele Investoren mit Solaxy schreiben und haben über den Vorverkauf bereits Coins für 6,65 Mio. USD gekauft. Nur noch für weniger als zwei Tage werden diese für einen rabattierten Preis von 0,001584 USD angeboten. Interessierte können auch ihre Coins schon staken, um 586 % pro Jahr zu verdienen.

Jetzt frühzeitig in Solaxy investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.