Die Fairfax Financial HoldingsPref I verzeichnete am 27. Dezember einen Kursrückgang von 1,31 Prozent auf 22,65 CAD. Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Entwicklung im Jahresverlauf 2024. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,1 Millionen Euro und einer Dividendenzahlung von 15,00 USD im laufenden Jahr konnte das Wertpapier im Jahresvergleich ein Plus von 40,56 Prozent erzielen.

Aktuelle Performance

Im Monatsvergleich verzeichnete die Aktie einen moderaten Anstieg von 1,61 Prozent. Der aktuelle Kurs liegt 29,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, jedoch 1,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Mit einem KUV von 0,01 weist die Aktie fundamentale Kennzahlen auf, die für Anleger relevant sein könnten.

