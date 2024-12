Die CR Capital Real Estate AG verzeichnet in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine positive Entwicklung. Der Aktienkurs stieg am 28. Dezember um 0,10 Prozent auf 4,875 EUR, was eine leichte Erholung nach den Verlusten der vergangenen Wochen darstellt. Die Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf wachstumsstarke Unternehmen entlang der Immobilienwertschöpfungskette konzentriert, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 114,8 Millionen Euro auf.

Kennzahlen im Überblick

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,74 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,88 zeigt das Unternehmen solide fundamentale Kennzahlen. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 1,00 EUR bei insgesamt 23,5 Millionen ausstehenden Aktien.

