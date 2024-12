Die Elmos Semiconductor SE verzeichnet in den letzten Handelstagen des Jahres 2024 eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an der Börse. Der Halbleiterhersteller aus Dortmund konnte seinen Aktienkurs am 28. Dezember auf 68,95 EUR steigern, was einem Tagesplus von 0,22 Prozent entspricht. Besonders hervorzuheben ist die positive Monatsentwicklung mit einem Zuwachs von 10,76 Prozent, die das wachsende Vertrauen der Anleger in den Technologiesektor widerspiegelt.

Aktuelle Marktbewertung

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro und 17,7 Millionen ausstehenden Aktien bleibt Elmos ein bedeutender Akteur im TecDAX. Die jüngsten Kursbewegungen zeigen eine deutliche Erholung vom 52-Wochen-Tief, wobei die Aktie aktuell 23,93 Prozent über diesem Niveau notiert.

