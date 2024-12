Der belgische Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore verzeichnet zum Jahresende 2024 weitere Kursverluste. Der Aktienkurs sank am 28. Dezember auf 9,975 EUR, was einem Tagesverlust von 0,55 Prozent entspricht. Die negative Entwicklung spiegelt sich auch in der monatlichen Performance wider, die einen Rückgang von 1,68 Prozent aufweist. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 2,5 Milliarden EUR.

Dividendenzahlungen 2024

Im abgelaufenen Geschäftsjahr schüttete Umicore insgesamt 0,56 EUR je Aktie an seine Anteilseigner aus, aufgeteilt in eine Schlussdividende von 0,39 EUR im April und eine Zwischendividende von 0,17 EUR im August.

