Die kanadische Biotechnologiefirma Sernova Corp. steht vor bedeutenden Herausforderungen, wie aus dem am 23. Dezember 2024 veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht. Der Wirtschaftsprüfer hat dabei erhebliche Zweifel an der Unternehmensfortführung (Going Concern) geäußert. Die Aktie, die derzeit bei 0,147 EUR notiert, verzeichnete zwar am 28. Dezember einen Anstieg von 2,80 Prozent, steht aber im Jahresvergleich mit einem Minus von 68,04 Prozent deutlich unter Druck.

Aktuelle Finanzsituation

Mit einer Marktkapitalisierung von 47,2 Millionen EUR und 325,3 Millionen ausgegebenen Aktien befindet sich das Unternehmen in einer kritischen Phase. Die nächste Jahreshauptversammlung am 10. Januar 2025 dürfte vor diesem Hintergrund mit besonderer Spannung erwartet werden.

Anzeige

Sernova-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sernova-Analyse vom 29. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Sernova-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sernova-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sernova: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...