Wenn die Kauflust wächst: Die Zalando-Aktie könnte deutlich steigen. Was steckt dahinter und sollten Anleger jetzt zuschlagen? Die Deutschen sparen: 11,1 Prozent ihres verfügbaren Einkommens haben die privaten Haushalte in der ersten Jahreshälfte auf die hohe Kante gelegt. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Geld für eine Shoppingtour ist bei vielen Deutschen also vorhanden. Es fehlt ein psychologischer Impuls. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...