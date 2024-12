© Foto: Monika Skolimowska/dpa

Der US-Dollar, Rückgrat der Weltwirtschaft, gerät in der multipolaren Welt unter Druck. Kapitalmarktexperte Stefan Risse von Acatis Investment erklärt bei wO TV die Stärke des Dollars und ihre Auswirkungen.wallstreetONLINE: Herr Risse, und was macht der Dollar? Hat man sich vor vielen Jahren unter Börsianern immer gefragt. Ich höre das kaum noch. Geht es ihnen anders? Stefan Risse: Das haben sie sehr richtig beobachtet. In den 80er/ 90er Jahren hat diese Frage eine viel größere Rolle gespielt als heute. Schauen sie mal, Andre Kostolany hat sogar mal ein Buch geschrieben mit dem Titel "Und was macht der Dollar im Irrgarten der Währungsspekulation?" kam Ende der er Jahre raus. Auf die Idee …