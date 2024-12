Löst das den Bull Run aus? Die Emittenten der Ethereum-ETFs kaufen massiv ETH

Das Jahr verläuft für Ethereum ($ETH) eher wechselhaft. Schon mehrmals sah es so aus, als würde der Kurs in einen Bullenmarkt übergehen. Kurz darauf ist der Kurs aber meistens wieder stark abverkauft worden. Einer der Hoffnungsträger waren ursprünglich die Ethereum-Spot-ETFs. Doch diese waren zu Beginn eher eine Enttäuschung. Mittlerweile erzielen sie aber immer höhere Zuflüsse, wodurch Ethereum in den nächsten Wochen und Monaten starke Kursanstiege verzeichnen könnten.

(Ethereum hatte im Laufe des Jahres einen sehr wechselhaften Kursverlauf - Quelle: Tradingview.com)

Diese 2 ETF-Emittenten haben jetzt 101.390 $ETH gekauft

In den letzten Wochen haben die Ethereum-ETFs extrem hohe Zuflüsse erzielt. Sie erzielten die längste Serie an Mittelzuflüssen seit ihrer Auflage, und auch die Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust haben in letzter Zeit stark nachgelassen. Da die Ethereum-Spot-ETFs physisch besichert sind, müssen die Emittenten der entsprechenden börsengehandelten Ether-Fonds, die Zuflüsse erhalten, auch die entsprechende Menge $ETH kaufen. Und deshalb haben BlackRock und Fidelity in der vergangenen Woche kräftig Ethereum eingekauft.

LATEST: BlackRock and Fidelity spot Ethereum ETFs bought a total of about 101,390 $ETH worth $342.2M this week. pic.twitter.com/oqSG6bbF0U - Cointelegraph (@Cointelegraph) December 28, 2024

Wie bei den Bitcoin-Spot-ETFs besitzt BlackRock auch bei den Ether-ETFs mit dem iShares Ethereum Trust ($ETHA) mit einem Gesamtvolumen von 3,55 Mrd. US-Dollar den größten börsengehandelten Fonds. Auch der Fidelity Ethereum Fund ($FETH) gehört zu den größten börsengehandelten Ether-Fonds. Um diese im Zuge ihrer hohen Zuflüsse physisch zu besichern, haben BlackRock und Fidelity allein in der letzten Woche 101.390 $ETH um 342,2 Mio. US-Dollar gekauft.

Die Zuflüsse in die Ethereum-ETFs könnten also im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich einen hohen Kursanstieg verzeichnen. Da viele professionelle Analysten davon ausgehen, dass mit dem Anstieg in Ethereum die Altcoin-Saison beginnt, könnten zudem auch viele kleinere Coins stark ansteigen. Ein Coin mit besonders guten Chancen ist derzeit Wall Street Pepe ($WEPE).

Erfahre jetzt mehr über Wall Street Pepe.

Was Wall Street Pepe kann

Wall Street Pepe ist ein neues Projekt im Initial Coin Offering, das ein einziges großes Ziel verfolgt. Nämlich Anlegern die Strategien und Methoden, die sonst nur großen Investoren wie Krypto-Walen zur Verfügung stehen, einer breiten Masse zugänglich zu machen. Damit haben Anleger, die in $WEPE investieren, in Zukunft als erste wichtige Tipps über neue Meme-Coins mit hohem Potenzial. Das ist wohl der Grund, weshalb die Bekanntheit von Wall Street Pepe derzeit rasant steigt.

(Der Community von Wall Street Pepe könnte in Zukunft wichtige Insights, die sonst nur Krypto-Wale haben, zur Verfügung stehen - Quelle: wallstreetpepe.com)

Aufgrund der schnell wachsenden Bekanntheit von $WEPE ist die Vorverkaufssumme binnen kürzester Zeit auf 37,4 Mio. US-Dollar angestiegen. Auch die Community des Coins ist auf mittlerweile über 40.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram angewachsen. Analysten glauben, dass Wall Street Pepe binnen kürzester Zeit nach dem Launch an den Krypto-Börsen eine Kursvervielfachung hinlegen könnte.

Anleger, die davon profitieren möchten, sollten sich aber beeilen. Denn in wenigen Stunden findet die nächste Preiserhöhung der $WEPE-Token statt. Anleger, die davor investieren, erhalten dabei direkt den ersten Buchgewinn. Aber alle, die danach kaufen, müssen mehr Geld für dieselbe Menge Token bezahlen. Wer vorher kauft, hat also deutlich höheres Gewinnpotenzial.

Klicke jetzt hier und investiere in Wall Street Pepe.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.