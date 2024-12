Keine Frage, Blue Chips gehören in jedes ausgewogene Depot. Nebenwerte sollten aber nicht fehlen. Nachdem viele der heimischen Small- und Mid Caps ihre Underperformance gegenüber den Large Caps in den vergangenen Monaten fortgesetzt haben, eröffnet sich bei den Top-Titeln aus der zweiten und dritten Reihe nun eine lukrative Chance. Geht die Inflation weiter zurück, sinken die Zinsen und verziehen sich die dunklen Wolken am Konjunkturhimmel, könnten genau diese Werte aus ihrer Lethargie erwachen ...

