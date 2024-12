Krypto Wochenausblick: 5 Themen, die Bitcoin & Co. zum Jahreswechsel bewegen

Das Jahr 2024 geht aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreich zu Ende. Bitcoin erreichte einen historischen Meilenstein mit dem Kurs über 100.000 US-Dollar und konnte sich binnen Jahresfrist mehr als verdoppeln.

Schauen wir im Krypto Wochenausblick heute auf fünf Themen, die in der letzten Woche in 2024 spannend werden und den Jahresstart durchaus prägen könnten.

Volatilität bleibt hoch: Vorsicht vor Schwankungen

Die Volatilität von Bitcoin bleibt in der Woche vom 30. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 aller Voraussicht nach hoch, was maßgeblich der aktuell geringen Liquidität auf den Märkten geschuldet ist. Eine geringe Liquidität bedeutet, dass es weniger Marktteilnehmer gibt, die bereit sind, Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen. Dies führt zu schnellen und oft unvorhersehbaren Preisänderungen. Diese Situation wird durch die historische Neigung des Marktes zu abrupten Kurswechseln in der ersten Woche des neuen Jahres noch verstärkt. Die Dynamik wirkt spannend.

Bitcoin liquidation heatmap.



Lots of shorts and longs to be liquidated in a close range. Expect some volatility next week. pic.twitter.com/7JJwR5O3hM - Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) December 29, 2024

Der hiesige Analyst verweist dabei auch auf die Bitcoin Liquidation Heatmap, die Liquidationsbereiche für Long- und Short-Positionen zeigt. Der Indikator visualisiert potenzielle Preisniveaus, bei denen Positionen zwangsweise aufgelöst werden könnten. Aktuell sind viele Liquidationen in einem engen Bereich konzentriert. Dies deutet darauf hin, dass der Bitcoin-Kurs wahrscheinlich volatil reagieren wird, wenn diese Niveaus erreicht werden.

Bitcoin in neuer Range: Korrektur oder Ausbruch?

Bitcoin bewegte sich in der vergangenen Woche seitwärts zwischen 92.500 und 100.000 US-Dollar. Die Konsolidierung wurde von steigender Volatilität begleitet. Entscheidend wird jetzt, ob es in der kommenden Woche zu einer Korrektur oder einem Ausbruch kommt. Beide Szenarien könnten die nächste Trendrichtung für den Bitcoin-Kurs in 2025 definieren.

In the final days of 2024, trading volume is way down across crypto sectors. Overall, there has been -64% less trading in the past week compared to the previous week (which included Bitcoin's all-time high).



The trading downtrend of trading, particularly among speculative… pic.twitter.com/ZTGbED2rak - Santiment (@santimentfeed) December 27, 2024

Santiment-Experten sehen trotz des deutlichen Rückgangs des Handelsvolumens in der letzten Woche eine mögliche starke Kursbewegung. Mit einem Minus von 64 Prozent im Volumen ist der Markt besonders bei spekulativen Altcoins ruhig, was saisonal üblich ist. Allerdings betonen die Experten, dass die anhaltende Akkumulation durch Wale trotz geringer Einzelhandelsaktivität für einen unerwarteten Kursanstieg sorgen könnte.

Bitcoin-Reserve oder Rückzieher? Diskussionen nehmen zu

In den letzten Tagen haben Experten intensiv darüber debattiert, ob Bitcoin tatsächlich zur strategischen Reserve in den USA wird oder ob es bei einem Wahlkampfversprechen von Trump bleibt. Nach seinem Wahlsieg gibt es Hoffnung, dass Trumps Versprechen erfüllt wird, da seine ersten Nominierungen für die Administration von Krypto-Befürwortern dominiert werden.

Trotzdem bleibt Unsicherheit, die Diskussionen dürften weiterhin zunehmen. Die Frage, ob Bitcoin eine offizielle Rolle in den finanziellen Reserven der USA spielt, bleibt daher ein heiß diskutiertes Thema. Für Volatilität scheint damit auch 2025 gesorgt - der folgende CryptoQuant-Analyst thematisiert nämlich genau diese Fragestellung.

Throughout history, whenever the United States perceived a threat to its dominance in the global economy, gold prices surged, and debates around the gold standard gained traction.



In the late 1990s, Peter Schiff championed gold as the true form of money, much like today's… - Ki Young Ju (@ki_young_ju) December 28, 2024

