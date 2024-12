Solana steigt um 5 Prozent, während Meme Index über 1 Mio. $ erreicht

Solana zeigt weiterhin relative Stärke, während Anleger trotz schwachem Gesamtmarkt risikobereit bleiben. So erfreuen sich ausgewählte Krypto-Presales steigender Beliebtheit. Meme Index revolutioniert nach eigener Aussage das Investieren in Meme-Coins - mit dieser Idee wurden nun über eine Million US-Dollar im Vorverkauf erlöst.

SOL und MEMEX stehen zum Jahresende im Fokus der Anleger - doch haben die beiden Kryptowährungen auch 2025 Potenzial?

In den letzten sieben Tagen steigt Solana in einem schwachen Gesamtmarkt um rund 5 Prozent und ist damit der stärkste Top 10 Coin. Auch heute ist SOL die einzige Kryptowährung unter den zehn wertvollsten Projekten, die fester notiert.

Der folgende Analyst sieht langfristig enormes Potenzial für Solana. So sehe er Solana als erste Layer-1-Blockchain, die sich von rein spekulativen Bewertungen hin zu einer fundamentalen Bewertung bewegt. Solana generiert bereits mehr Einnahmen als alle anderen Netzwerke, obwohl viele primäre Anwendungsfälle noch gar nicht aktiv sind. Der Open-Source-Ansatz stärkt Attraktivität und Nutzbarkeit. Mit wachsender Akzeptanz und zukünftigen Innovationen könnte Solana seine Position als führendes Blockchain-Ökosystem ausbauen und erhebliche Wertsteigerungen erleben. Schließlich sei noch massives Wachstum vorstellbar.

Solana is the first L1 to break out of speculation into fundamental valuation - this open source global machine is owned by the public and is generating more revenue than all other networks combined, without its primary use cases even live yet. You are not bullish enough. pic.twitter.com/hl8ZcBCf5i