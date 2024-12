Auch an der Börse liegen die besten Chancen oft näher als gedacht und abseits des Mainstreams! Im wO-Heimspiel stellt die Redaktion regelmäßig spannende Anlagechancen aus der Welt der Nebenwerte vor.Noch bis Mitte August verlief das Börsenjahr für den Anzeigenportalbetreiber Scout24 äußerst verhalten. Der Kurs schien in einer Seitwärtsrange gefangen und notierte auf Jahressicht kaum verändert. Seither ist jedoch viel passiert. Nach einem starken Herbst liegt die Aktie seit Jahresanfang satte 35 Prozent im Plus. Mit den Zahlen zum dritten Quartal haben die Münchener die Erwartungen leicht übertroffen und bleibt für Anleger eine spannende Option. Analysten von Berenberg sehen das Kursziel bei …