Memecoins werden Wissenschaftsexperimente mit Wetten und Spende

Auch wenn zuvor schon einige Memecoins wie Dogecoin, Floki Inu und Baby Doge Coin durch ihre Spenden an gemeinnützige Organisationen positiv aufgefallen sind, so zeichnet sich seit dem Memecoin von $MIRA für das krebskranke Kind und dem Start der neuen Launchplattform Science.Pump ein neuer Trend auf dem Memetoken-Markt ab, welcher die Viralität für etwas Sinnvolles nutzt. Wie Sie von diesem Hype frühzeitig profitieren können, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

DeSci-Memecoins sind soziale Glücksspiele wie Aktion Mensch

Bereits vor wenigen Tagen hatten wir über den Memecoin $MIRA berichtet, welcher mithilfe der Viralität dieser besonderen Kryptowährungen eine bedeutende Summe von mehr als 1 Mio. USD über einen Coin sowie eine Spendenaktion einnehmen konnte. Aber auch der Erfolg von XRP Healthcare mit seinem Kursplus von mehr als 644 % in einem Jahr erinnert an Memecoins.

Mit $MIRA hat der Unternehmer und Vater Siqi Chen versucht, seiner krebskranken Tochter sowie anderen Patienten und deren Angehörigen in einer ähnlichen Situation zu helfen. Denn aufgrund der Seltenheit der Tumorart konnten aus der Industrie bisher nicht genügend Finanzmittel eingeworben werden, um verschiedene Behandlungsansätze zu untersuchen.

Mittlerweile haben auch andere Entwickler von Memecoins die Vision für diesen Kryptosektor von dem Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin aufgegriffen, um anstelle von rein spekulativen und nutzlosen Kryptowährungen stattdessen die hohe Aufmerksamkeit dieser Coins zu nutzen, damit die Welt zu einem besseren Ort wird.

Zwar erhalten Interessierte somit weiterhin ihre Möglichkeit auf eine lebensverändernde Rendite, welche mit einem Lottogewinn vergleichbar sein und diesen sogar übertreffen kann, gleichzeitig unterstützen sie jedoch sinnvolle Projekte. Damit funktionieren sie ähnlich wie die Glücksspiele von Aktion Mensch, welche mit ihren Einnahmen soziale Initiativen fördern.

Somit würden sich selbst die Verlier auf dem teilweisen sehr wilden Memecoin-Markt dennoch besser fühlen. Denn zumindest wurde auf diese Weise eine gute Sache gefördert und vielleicht gewinnt man beim nächsten Mal. Zudem sollen laut einem Dune-Dashboard die Anteile der Gewinner und Verlierer des Memecoin-Marktes ungefähr gleich.

DeSci-Coins für Finanzierung und Gamifizierung der Wissenschaft

Mittlerweile gibt es sogar schon ein Pendant zu den beliebten Launchplattformen von Pump.Fun und den KI-Agenten von unter anderem Virtuals Protocol. So wird von dem DeSci-Projekt Molecule DAO mit dem neuen Pump.Science inzwischen die Finanzierung von wissenschaftlichen Forschungen gefördert.

Erstmalig vorgestellt wurden diese und die ersten DeSci-Memecoins im September 2024 auf der Konferenz Solana Breakpoint. Science.Pump soll sich für die Forschung der Langlebigkeit einsetzen, wobei die Investoren auf die Wirksamkeit der unterschiedlichen Verbindungen und Ansätze spekulieren. Ebenso werden ein Chat für aktive Diskussionen über die Behandlungen und weitere führende Informationen bereitgestellt.

Somit wird die Wissenschaft wiederum mit der Gamifizierung verbunden. Außerdem erhalten die Anleger auf diese Weise "skin in the game", weshalb sich dies ähnlich positiv wie auf den von Vitalik Buterin gelobten InfoFi-Sektor und dessen Findung von echten Informationen auswirken kann. Daher kann die Wissenschaft auf diese Weise sogar interaktiv und unterhaltsam werden. Zudem lassen sich möglicherweise durch Kooperation anstelle von Konkurrenz leichter die vielversprechendsten Ansätze aufzeigen.

Dabei können die Investoren und an Wissenschaft Interessierten die Experimente mithilfe der Webcam live über das Internet verfolgen. Zudem werden einige wissenschaftlich relevante Parameter angezeigt, wie Dosierung des getesteten Stoffs sowie Umweltdaten wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

Derzeit können Fliegen in Gläsern betrachtet werden, wobei sich diese in die Versuchsgruppe und die Kontrollgruppe unterteilen. Somit kann man erkennen, wie effektiv der neue Stoff bei der Lebensverlängerung wirkt. Während bei Rifampicin nur 40 % bei dem Stoff überlebt haben und somit 33,33 % weniger als die 73,33 % der Kontrollgruppe, sind bei denen mit Urolithin A noch 6,67 % mehr am Leben.

Desci-Memecoin Urolithin A | Quelle: Science.Pump

Rifampicin ($RIF) kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 55,30 Mio. USD und hat seit dem 18. November stark an Wert verloren. Im Unterschied dazu konnte sich Urolithin A ($URO) deutlich besser entwickeln und die letzten Tage über an Wert gewinnen, wobei es mit 64,48 Mio. USD etwas höher bewertet wird.

DeSci und andere Sektoren treiben Solana weiter an die Belastungsgrenze

Bereits in der Vergangenheit hat Solana aufgrund der attraktiven Konditionen für die Nutzer und Entwickler eine überwältigende Nachfrage verzeichnet. Daher kam es unter anderem zu Netzwerkausfällen, welche vorwiegend für institutionelle Kunden eine Katastrophe darstellen können, sowie Transaktionsabbrüchen von mehr als 70 % verursacchen.

Aber auch die DeSci-Projekte von Pump.Science befinden sich auf der Solana-Chain, ebenso wie viele neue KI-Agenten, welche ebenfalls gerade zu einem Megatrend des Kryptomarktes und über SendAI leichter auf Solana verfügbar werden. Zudem gibt es mittlerweile mit KI-Agenten-Launchpads eine neue Art von Memecoins, mit denen die Menschen sogar interagieren können.

Viele der stets nach den nächsten vielversprechenden Investmentideen Ausschau haltenden Kryptoinvestoren und Entwicklern haben darin wieder eine Möglichkeit erkannt, um durch einen besonders frühzeitigen Einstieg als einer der Pioniere einen Durchbruch zu erlangen.

All dies sorgt jedoch durch den Goldrausch für eine zusätzliche Belastung der Solana-Blockchain, während die Probleme bisher nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten. Dies soll sich nun jedoch mit der neuen Solana-Skalierungslösung von Solaxy ändern, welche die Transaktionsabbrüche endlich beseitigen und die Effizienz bedeutend steigern soll.

Dafür werden die Transaktionen auf der eigenen Sidechain berechnet und dann zusammengefasst auf Solana und Ethereum gespeichert. Dieser verhindert wiederum die einseitigen Ausfallrisiken anderer Blockchains, was Solaxy eine hervorragende Sicherheit und Verlässlichkeit verleiht. Somit könnte sie insbesondere bei institutionellen Kunden auf ein großes Interesse treffen.

Aber auch die Tatsache, dass die Solaxy-Nutzer das Beste aus den Ökosystemen von Solana und Ethereum über nur eine einzelne Chain erhalten, macht sie besonders attraktiv. Denn somit werden die hohe Geschwindigkeit der parallelen Verarbeitung und die niedrige Geschwindigkeit mit der hohen Liquidität und dem großen Angebot auf Ethereum vereint.

Daher halten einige Kryptoanalysten Solaxy auch als eine besonders vielversprechende Option für die nächste Zeit. Ähnliches haben vermutlich viele Investoren gedacht, welche über den Vorverkauf bereits $SOLX-Coins für umgerechnet 6,87 Mio. USD gekauft haben. Interessierte sollten sich nun beeilen, da in weniger als 19 Stunden der Preis erneut erhöht wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.