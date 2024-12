DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Jeju Air nach Flugzeugabsturz unter Druck

DOW JONES--Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zu Wochenbeginn. Die hohen Renditen der US-Staatsanleihen würden die Aktienbewertungen an der Wall Street in Frage stellen, heißt es. Dort hatten zum Wochenausklang vor allem die Technologiewerte unter Druck gestanden. Händler verweisen jedoch auf die dünnen Umsätze kurz vor dem Jahreswechsel. Am Dienstag bleiben die Börsen in Seoul und Tokio aufgrund von Silvester geschlossen, in Sydney und Singapur findet lediglich ein verkürzter Handel statt. Für den Nikkei-225 geht es um 1,0 Prozent nach unten, womit der Index die Verluste aus dem frühen Handel ausweitet.

Die Abgaben an den chinesischen Aktienmärkten fallen dagegen moderater aus. Der Schanghai-Composite verliert 0,1 Prozent und für den Hang-Seng-Index geht es um 0,5 Prozent nach unten. Letzterer gibt damit leichte Gewinne aus dem Verlauf wieder ab. Es herrsche Zurückhaltung vor der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor für Dezember am Dienstag, heißt es. Am Freitag folgt dann noch der Einkaufsmangerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA für den Dezember. Zudem stütze die Hoffnung auf neue Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung das Sentiment weiter.

Bei den Einzelwerten in Hongkong gewinnen die Aktien von Chiphersteller Innoscience Suzhou Technology bei ihrem Börsendebüt 0,5 Prozent. Für die Papiere von Xiaomi Corp. geht es um 1,0 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass es in diesem Jahr bisher über 130.000 Autos ausgeliefert und damit sein revidiertes Jahresziel erreicht hat.

Mit einem leichten Plus zeigt sich dagegen die Börse in Seoul, wo der Kospi um 0,3 Prozent zulegt. Hier stehen die Aktien von Jeju Air im Fokus, die um 8,4 Prozent fallen. In Südkorea ist am Sonntag ein Passagierflugzeug der Billigfluglinie von der Landebahn gerutscht, gegen eine Betonbarriere geprallt und in Flammen aufgegangen. Bei einer der tödlichsten Flugzeugkatastrophen seit Jahren kamen 179 Insassen ums Leben, es gab nur zwei Überlebende. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern noch an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.233,60 -0,3% +8,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.880,38 -1,0% +20,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.412,48 +0,3% -9,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.398,19 -0,1% +14,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.990,93 -0,5% +17,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.785,77 +0,4% +16,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.632,66 +0,3% +11,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0426 -0,1% 1,0431 1,0410 -5,6% EUR/JPY 164,52 +0,0% 164,48 164,26 +5,7% EUR/GBP 0,8285 -0,1% 0,8295 0,8312 -4,5% GBP/USD 1,2584 +0,1% 1,2575 1,2524 -1,2% USD/JPY 157,80 +0,1% 157,70 157,80 +12,0% USD/KRW 1.470,98 +1,4% 1.470,98 1.475,72 +13,3% USD/CNY 7,1910 -0,2% 7,1910 7,1947 +1,3% USD/CNH 7,3082 +0,1% 7,2995 7,3028 +2,0% USD/HKD 7,7624 -0,0% 7,7627 7,7625 -0,6% AUD/USD 0,6243 +0,3% 0,6228 0,6218 -8,3% NZD/USD 0,5657 +0,4% 0,5635 0,5628 -10,5% Bitcoin BTC/USD 93.296,30 +0,4% 92.947,40 95.984,00 +114,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,70 70,60 +0,1% +0,10 +1,6% Brent/ICE 74,30 74,17 +0,2% +0,13 +0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.624,09 2.621,50 +0,1% +2,59 +27,2% Silber (Spot) 29,48 29,39 +0,3% +0,09 +24,0% Platin (Spot) 918,23 916,03 +0,2% +2,20 -7,4% Kupfer-Future 4,14 4,12 +0,5% +0,02 +4,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

