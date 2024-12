© Foto: Image Press Agency - Sipa USA

Steve Ballmer, neuntreichster Mensch der Welt, setzt auf eine radikale Anlagestrategie und steckt über 80 Prozent seines Vermögens in nur eine Beteiligung. Steve Ballmer, ehemaliger Microsoft-CEO und neuntreichster Mensch der Welt, übertrifft mit einem geschätzten Vermögen von 151 Milliarden US-Dollar sogar Investorenlegende Warren Buffett. Doch im Gegensatz zu Buffett setzt Ballmer auf eine höchst ungewöhnliche Anlagestrategie. Laut dem Wall Street Journal sind mehr als 80 Prozent seines Portfolios in Microsoft-Aktien investiert, der Rest liege demnach in Indexfonds. "Microsoft hat so gut wie jedes andere Anlagegut, das ich hätte besitzen können, übertroffen", sagte Ballmer in einem …