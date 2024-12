DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILASICS CORP.(UNSP.ADR)/1 ASI US04521N1019 30.12.2024 HZE/EOTBRIDGESTONE ADR 1/2 O.N. BGTA US1084412055 30.12.2024 HZE/EOTSAMSUNG EL./25 GDRS NV PF SSUN US7960502018 30.12.2024 HZE/EOTSAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 SSU US7960508882 30.12.2024 HZE/EOTSAMSUNG SDI GDR(144A)/4 XSDG US7960542030 30.12.2024 HZE/EOT