In einem neuen Analystenbericht heben die Experten von BofA Resarch den niederländischen Halbleiter-Spezialisten ASM als Spitzenreiter im europäischen Chip-Sektor hervor. Im Schatten des europäischen Chip-Champion ASML gibt es einen weiteren niederländischen Chipmaschinenbauer mit starken Kursaussichten. Die Bank of America (BofA Resarch) krönt die Aktie von ASM International (ASMI) sogar zum Top-Pick für 2025. Die Namensähnlichkeit mit dem bekannteren und nach Marktkapitalisierung etwa 10 Mal so großen Nachbar ASML ist übrigens kein Zufall. Der Lithographie-Spezialist mit seinen weltweit begehrten Maschinen wurde 1984 als Joint Venture von ASM International und Philips gegründet. Auch ASMI …