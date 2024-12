The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2024ISIN NameDE000LB1DQ06 LBBW STUFENZINS 17/25SE0021923836 HEART BIDCO 24/29 FLRDE000HLB7BP6 LB.HESS.THR.CARRARA01P/23DE000HLB7AJ1 LB.HESS.THR.CARRARA01A/23NO0012530973 SCHLETTER I.22/25 FLRDE000DK03103 DEKA DL FESTZINS 22/25DE000DK03111 DEKA NK FESTZINS 22/25XS2362416294 SOFTBANK GRP 21/25LU0350835707 DJE-AGR.+ERNAEH.PA(EO) INVESTMENTFR0013370129 BUREAU VERITAS 18/25DE0001142586 BUNDANL. KPS 4.1.25XS1873208950 UNIL.FIN.NED 18/25