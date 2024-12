DJ NGFS will in Stresstests kürzerfristige Szenarien anbieten

DOW JONES--Das Network for Greening the Financial System (NGFS) will den Banken nach Aussage seiner Vorsitzenden, Sabine Mauderer, bei Stresstests zu Klimarisiken Szenarien mit einem deutlich kürzeren Zeithorizont anbieten. "Unser Ziel ist, künftig auch Szenarien mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren anzubieten", sagte Sabine Mauderer im Interview der Börsen-Zeitung. Dieses internationale Netzwerk von Zentralbanken und Finanzmarktaufsichtsbehörden erarbeitet Klimaszenarien, die bei den allermeisten Klimarisikostresstests weltweit die Grundlage bilden. Bislang bilden die vorhandenen Szenarien die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels bis 2050 ab.

"Wenn ein Vorstandsvertrag drei bis fünf Jahre läuft, dann ist das der Zeitraum, der für den Manager relevant ist", sagte Mauderer. Durch die neuen Szenarien erhofft sich die NGFS-Vorsitzende, dass sich die Wirtschaft noch stärker darauf konzentriert, wie sie mit den Folgen des Klimawandels umgehen will. "Auf diese Transitionspläne werden Investoren in Zukunft immer stärker schauen", meint Mauderer.

Das NGFS hat Anfang November neue Modellrechnungen für die Auswirkungen des Klimawandels auf das globale Wirtschaftswachstum vorgelegt. Bei einer Beibehaltung der aktuellen Klimapolitik fällt die weltweite Wirtschaftsleistung bis 2050 demnach um 15 Prozent geringer aus als in einer hypothetischen Welt ohne Klimawandel. Zuvor war das NGFS nur von einem Rückgang um etwas mehr als 5 Prozent ausgegangen.

"Wahrscheinlich ist das tatsächliche Ausmaß der klimabedingten Schäden sogar noch sehr viel höher", meinte Mauderer zu der neuen Prognose. "Denn die Modelle berücksichtigen noch nicht den höheren Meeresspiegel, Klima-Kipppunkte oder sozioökonomischen Faktoren wie Klimamigration." Dies könne aktuell noch nicht quantifiziert werden, dürfte sich jedoch in den kommenden Jahren ändern.

Wie sich der Klimawandel auf die Inflation im Euroraum auswirken wird, ist laut Mauderer noch offen. Es sei gut möglich, dass die Inflationsrate volatiler werde. Die grüne Transformation der Wirtschaft könnte zumindest in der kurzen Frist zudem den Inflationsdruck erhöhen. Unabhängig von den Inflationseffekten sei es für die Bundesbank zentral, sich mit dem Thema Klimawandel stark auseinanderzusetzen. "Leider ist der Klimawandel zunehmend ein signifikantes finanzielles Risiko, das wir nicht ignorieren können", sagte Mauderer.

December 30, 2024

